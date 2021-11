Prevence před Alzheimerovou chorobou, ale i duševními problémy. Proč by měli lidé více tančit?

Česká obliba tradičního, klasického párového tance je svým způsobem unikátní. Velká část obyvatelstva aspoň někdy v životě na parketě vyzkoušela umění valčíku, polky či mazurky. I kdyby to mělo být jenom v tanečních kurzech na střední škole a na maturitním plese. V posledních letech se čím dál víc tanci věnují i dospělí.

„Je to jednak nějaká fyzická námaha, jednak interakce mezi mužem a ženou, navíc krásně vyčistí mozek – zkrátka je to skvělá forma odpočinku, a když se dělá dobře, tak baví každého,“ vypočítává majitel pražské taneční školy Jakub Vavruška. „Řekl bych, že spojuje harmonii ducha a těla – je to sportovní činnost a zároveň i něco víc.“