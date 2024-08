Poslední pirueta Nikoly Márové. „Od pětatřiceti moje tělo volalo o pomoc,“ přiznává primabalerína

Bude to snad vedení mladých tanečníků? Nebo práce spojená s přírodou? Zvířata totiž tato legendární černá labuť miluje tak moc, že když během focení hrozilo nebezpečí šnekovi, nemohli jsme pokračovat, dokud nezasáhl Nikolin manžel, dirigent Jan Mára, a neodnesl nebohé zvíře na trávník.

Lidovky.cz: Jak dlouho zraje rozhodnutí ukončit po 27 letech v Národním divadle kariéru?

U mě to byl hladký proces. Nedávno jsem oslavila 44. narozeniny, takže konec se přirozeně nabízel. Přece jen v tomto věku už málokdo vydrží tančit takové role, jaké máme na repertoáru. Kolem čtyřicítky jsem věděla, že se to blíží, a čekala jen na povel těla, kdy řekne: Už ne. Hlava by totiž pořád chtěla, není to tak, že bych ztratila chuť k tanci.