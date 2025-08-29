Rozsáhlé vyšetřování nehody přineslo i četné spiklenecké teorie. Nakonec ale poroty dospěly k závěru, že smrt Diany i jejího tehdejšího partnera Dodiho Al Fayeda způsobilo nezodpovědné řízení jejich řidiče Henryho Paula a pronásledování paparazziů.
Tato tragédie se stala jakýmsi epilogem za příběhem nešťastně provdané princezny žijící v manželství bez lásky. Diana se změnila v oplakávanou legendu a dodnes také platí za ikonu soucitného přístupu k neprivilegovaným tohoto světa.
|
Dianin červený svetr s černou ovcí se vydražil za více než milion dolarů
Smrt ji zastihla na vrcholu sil a ve stejném věku jako Marilyn Monroeovou. Ne nadarmo zpíval na jejím pohřbu její blízký přítel Elton John píseň Svíce ve větru, upravenou verzi songu, který věnoval původně právě Marilyn.
Pohádková svatba s princem
Diana se narodila 1. července 1961 jako třetí ze čtyř dětí hraběte Althorpa, do starobylé rodiny s úzkými vazbami na britskou královskou rodinu. Vyrůstala na panství Sandringhamu ve východní Anglii a v rodinném sídle Althorpových v Midlands.
Když jí bylo osm let, rodiče se rozvedli a otec vyhrál soudní bitvu o opatrovnictví dětí. Poslali ji do West Heath, internátní školy v jižní Anglii, studovala i ve Švýcarsku. Po návratu po Londýna a dokončení školy pomáhala v mateřské škole.
V šestnácti letech jí osud přivál do cesty prince Charlese, který se tehdy dvořil její starší sestře Sarah a byl pozván na panství na hon.
V jejích devatenácti letech pak na ni upíralo zraky 750 milionů lidí, když se jako mladičká nevěsta vezla v kočáře na velkolepé královské svatbě. Toho dne, 29. července 1981, se s Charlesem vzali v katedrále svatého Pavla.
Manželství bez lásky, deprese a bulimie
Princezna Diana
Narodila se jako Diana Frances Spencerová 1. července 1961 v Sandrighamu ve východní Anglii do šlechtické rodiny. Studovala na školách v Anglii a ve Švýcarsku, ale v učení nevynikala. Po studiích pracovala jako chůva, vychovatelka a učitelka v mateřské škole.
Narození prvního syna Williama však Dianě přineslo postnatální deprese a druhý syn Harry o dva roky později situaci nezlepšil. A s prvními krůčky malých princátek probleskly na veřejnost první zprávy o manželských potížích. Charles obnovil svůj vztah s Camillou Parkerovou Bowlesovou, o které později prohlásil, že je jeho životní láskou. Diana trpěla bulimií.
V červnu 1992 si mohli Britové přečíst ve skandální knize Andrewa Mortona Diana - její pravdivý příběh o princezně, uvězněné v manželství bez lásky a v pokusech o sebevraždu k upoutání Charlesovy pozornosti. Diana se na psaní knihy podílela.
Na společné cestě do Jižní Koreje v listopadu již královský pár působil zcela chladně a vzdáleně a na konci roku 1992 oznámil premiér John Major formální separaci. K rozvodu poté vyzvala oba manžele i britská královna Alžběta II.
V srpnu 1997 se v tisku objevily první zmínky o vztahu Diany s egyptským milionářem Dodim Al Fayedem. A osudného 31. srpna 1997 s ním v Paříži nasedla do auta, jejíž řidič ve snaze uniknout dotěrným fotografům nezvládl řízení a v obrovské rychlosti narazil do mostního pilíře.
|
OBRAZEM: Bazén, ve kterém se koupala i princezna Diana. Podolí slaví 60 let
V paměti zůstává hlavně charitativní činnost princezny, která v tomto směru vyrostla v mezinárodně uznávanou osobnost. Mimo jiné vedla kampaně za zákaz protipěchotních min a připisuje se jí podíl na vzniku smlouvy o mezinárodním zákazu používání těchto min.