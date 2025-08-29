Princezna Diana měla charisma, styl a soucit. Zemřela před 28 lety

Vyšetřování smrti britské princezny Diany, která tragicky zahynula po autonehodě v Paříži, trvalo šest měsíců, bylo při něm vyslechnuto 250 svědků a přečteno tisíce dokumentů. Nakonec došli francouzští a britští vyšetřovatelé k závěru, že tragédie byla dílem náhody. V neděli uplyne od smrti princezny, která je pro svět ikonou soucitu, 28 let.
Lady Diana. V roce 1981 se provdala za britského prince Charlese, rozvedeni byli po dlouhém řízení v roce 1996. O rok později zemřela v Paříži při autonehodě.

Rozsáhlé vyšetřování nehody přineslo i četné spiklenecké teorie. Nakonec ale poroty dospěly k závěru, že smrt Diany i jejího tehdejšího partnera Dodiho Al Fayeda způsobilo nezodpovědné řízení jejich řidiče Henryho Paula a pronásledování paparazziů.

Tato tragédie se stala jakýmsi epilogem za příběhem nešťastně provdané princezny žijící v manželství bez lásky. Diana se změnila v oplakávanou legendu a dodnes také platí za ikonu soucitného přístupu k neprivilegovaným tohoto světa.

Dianin červený svetr s černou ovcí se vydražil za více než milion dolarů

Smrt ji zastihla na vrcholu sil a ve stejném věku jako Marilyn Monroeovou. Ne nadarmo zpíval na jejím pohřbu její blízký přítel Elton John píseň Svíce ve větru, upravenou verzi songu, který věnoval původně právě Marilyn.

Pohádková svatba s princem

Diana se narodila 1. července 1961 jako třetí ze čtyř dětí hraběte Althorpa, do starobylé rodiny s úzkými vazbami na britskou královskou rodinu. Vyrůstala na panství Sandringhamu ve východní Anglii a v rodinném sídle Althorpových v Midlands.

Když jí bylo osm let, rodiče se rozvedli a otec vyhrál soudní bitvu o opatrovnictví dětí. Poslali ji do West Heath, internátní školy v jižní Anglii, studovala i ve Švýcarsku. Po návratu po Londýna a dokončení školy pomáhala v mateřské škole.

V šestnácti letech jí osud přivál do cesty prince Charlese, který se tehdy dvořil její starší sestře Sarah a byl pozván na panství na hon.

V jejích devatenácti letech pak na ni upíralo zraky 750 milionů lidí, když se jako mladičká nevěsta vezla v kočáře na velkolepé královské svatbě. Toho dne, 29. července 1981, se s Charlesem vzali v katedrále svatého Pavla.

Princezna Diana a princ Charles na svatební fotografii v roce 1981.

Charles požádal Dianu o ruku v únoru 1981 – jemu bylo 32 a jí teprve 19. Diana okamžitě souhlasila, splnil se jí sen – stát se princeznou.

Manželství bez lásky, deprese a bulimie

Narození prvního syna Williama však Dianě přineslo postnatální deprese a druhý syn Harry o dva roky později situaci nezlepšil. A s prvními krůčky malých princátek probleskly na veřejnost první zprávy o manželských potížích. Charles obnovil svůj vztah s Camillou Parkerovou Bowlesovou, o které později prohlásil, že je jeho životní láskou. Diana trpěla bulimií.

V červnu 1992 si mohli Britové přečíst ve skandální knize Andrewa Mortona Diana - její pravdivý příběh o princezně, uvězněné v manželství bez lásky a v pokusech o sebevraždu k upoutání Charlesovy pozornosti. Diana se na psaní knihy podílela.

Na společné cestě do Jižní Koreje v listopadu již královský pár působil zcela chladně a vzdáleně a na konci roku 1992 oznámil premiér John Major formální separaci. K rozvodu poté vyzvala oba manžele i britská královna Alžběta II.

V srpnu 1997 se v tisku objevily první zmínky o vztahu Diany s egyptským milionářem Dodim Al Fayedem. A osudného 31. srpna 1997 s ním v Paříži nasedla do auta, jejíž řidič ve snaze uniknout dotěrným fotografům nezvládl řízení a v obrovské rychlosti narazil do mostního pilíře.

OBRAZEM: Bazén, ve kterém se koupala i princezna Diana. Podolí slaví 60 let

V paměti zůstává hlavně charitativní činnost princezny, která v tomto směru vyrostla v mezinárodně uznávanou osobnost. Mimo jiné vedla kampaně za zákaz protipěchotních min a připisuje se jí podíl na vzniku smlouvy o mezinárodním zákazu používání těchto min.

