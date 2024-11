Řešit své vlastní problémy je běh na dlouhou trať, říká psycholog

Vystudoval jste psychologii již za minulého režimu a s vaší někdejší ženou, která absolvovala psychologii na Harvardu, jste od devadesátých let měli rozsáhlou klientelu. Později jste se přiklonil víc k alternativě o tom jsou i vaše nové knížky. Proč jste nezůstal u klasické psychologie?

Psychotronika mě přitahovala už v dobách studia. Vyškemral jsem materiály u psychotronických společností v Británii a v USA a lačně je hltal. V Československu působil pár autoru Milan Rýzl a Zdeněk Rejdák a pak byli k dispozici předsocialističtí autoři. Kolem svých třiceti let jsem prošel výcvikem u několika léčitelů, nejvýznamnější z nich František Patloka.

A v soukromé praxi po roce 1989 jsem si uvědomil, že v kombinaci s energetickým působením jde psychologická práce mnohem rychleji. Postupně ubývalo psychologie a přibývalo energetiky. Teď je používám v poměru 10% ku 90%, prostě proto, že to je účinnější, rychlejší a pro klienty snadnější.

A jak byste dnes svůj terapeutický přístup ke klientovi popsal?

Osobní energie člověka je společný jmenovatel psychické i tělesné kondice. Čím vyšší hladina osobní energie, tím je na tom člověk lépe. Navíc stejně jako v počítači funguje v člověku něco jako operační systém. Ten lze upgradovat. Čím pokročilejší upgrade, tím efektivněji využívá člověk své osobní energie.

Takže lidem jednak předávám energii a učím je navyšovat si ji a za druhé předávám tělové programy, které zvyšují efektivitu využití osobní energie. Velmi důležitým prvkem je energie bydliště, geo-energie, která proudí ze Země. Někde je přirozeně vysoká, protože dům stoji třeba na kamenném podloží, které odráží hodně kosmické energie, to je OK, ale někde je přirozeně nízká, třeba kvůli spodní vodě, která geo-energii pohlcuje a je záhodno ji uměle navýšit.

Čím vyšší energie bydliště, tím vyšší je osobní energie obyvatel a tohle má na kondici člověka obrovský vliv. Navíc vše nasvědčuje tomu, že negativní lidské emoce, jako strach, úzkost, deprese dokážou geo-energii bydliště zablokovat, takže v domě či bytě je jí málo. Pak je třeba negativní energii, která je v bytě či domě uložená, vyčistit. Jakkoli pochybně to zní, je to zaručený způsob jak zmnožit energii nemovitosti. Nejen obytné, ale i komerční, ke zvýšení produktivity práce. Práce s energií místa je asi pro laika nejpochopitelnější a bývá to první krok v mé práci s klientem.

Byl ve vašem vývoji od „klasiky“ k „alternativě“ nějaký klíčový zlom?

V psychologické práci s klientem je třeba dostat se do hloubky, nebruslit po povrchu. U klienta, který byl ve velkém odporu proti prohloubení práce a jehož mi proto poslala zkušená kolegyně, jsem využil práci s energií, které byl kupodivu otevřený a vlastně okamžitě nás to dostalo k emocem, které u něj jinak byly nepřístupně zamčené někde v hlubinách. Něco podobného se odehrálo i s jinými klienty. Přidání energetické složky vedlo k rychlému prohloubení práce a uvolnění emocí, což je pro postup terapie nesmírně důležité.

Máte klienty z mnoha zemí světa, byl jste aktivní například i v Bostonu. Liší se nějak vaši klienti geograficky - jsou Češi „jiní“ než Američané?

V Praze jsem pracoval s klienty různých národností včetně exotických, jak jsem měl klienty také z Hlasu Ameriky/Radia Svoboda. Myslím, že lidská psychika funguje v podstatě stejně, nehledě na národnost. V USA si člověk musí dávat pozor na politickou korektnost, hlavně na začátku práce. Když je raport navázán, už asi klient terapeutovi ledacos odpustí.

Kdo jsou vaši typičtí klienti?

Přesně napůl ženy i muži, nad 40 let bez omezení, většinou vysokoškoláci. Nejsem úplně levný. Ve skutečnosti dávám přednost lidem, kteří nemají v ezoterice vyhraněné představy, jež bývají někdy na překážku. Dobře se mi pracuje s lidmi s technickým nebo ekonomickým vzděláním, protože můj přístup je ve dosti pragmatický. Nemám rád příliš mnoho duchovního balastu.

Klíčový termín ve vaší práci je „životní energie“. Každý by jí chtěl mít dostatek, oblast osobního rozvoje je dnes víc propagovaná než kdy dříve, přesto se zdá jakoby životní energie byla nedostatkovým zbožím. Čím to je?

Myslím, že lidé mají asi stejně osobní energie jako předchozí generace, ale dnes se víc uvažuje o tom, jak ji navýšit, což považuji za žádoucí trend. Množství energie je spojeno s pocitem spokojenosti v životě a lidé dnes asi mají v tomto smyslu vyšší očekávání. Chtějí se cítit dobře a jaksi si to nárokují. To očekávání lze uspokojit, ale lidé na sobě musí trochu zapracovat, udržovat jistou základní životosprávu a fakticky pracovat na zvýšení osobní energie. Já žiju v bublině lidí, kteří jsou si toho vědomi, pracují se sebou a pokud mají dobrého kouče nebo léčitele nebo terapeuta, dostanou se tam kam chtějí, tedy energii si dokáží navýšit na optimum a cítí se bezvadně.

Dnes jsou psychoterapie, terapie, koučing, mentoring a další formy pomoci v duševní oblasti již zbaveny tabu. Na druhé straně ale nabídka je tak různorodá i dost divoká, často slýcháme o tom, jak lidé naletěli podvodníkům nebo i nebezpečným lidem. Jak se v tom vyznat?

Tedy, dnes člověk může naletět v nejrůznějších oblastech, třeba přijít po krátkém telefonátu s podvodníkem o všechny úspory. I kvalita práce některých řemeslníků je značně neuspokojivá, tak proč se divit výkyvům kvality v oblasti pomoci lidem? Moje rada je, běžte s terapeutem na tři sezení a když cítíte, že vám nesedí, hledejte dalšího. Nenuťte se pokračovat s někým kdo zjevně není vaše krevní skupina, ale také neodepište celou psychologii proto, že vaše první zkušenost byla špatná.

Terapeut by asi měl jít příkladem, čili řekl byste o sobě, že máte hodně životní energie? Že jste šťastný a spokojený?

Jak jsem řekl, nebaví mě moc řečí, mám rád praktické kroky, směřující rychle k výsledku. Takže na sobě hodně pracuji, jsem svým prvním pokusným králíkem, co se týká nových technik. Následují moji přátelé a kolegové a teprve pak klienti. Myslím, že mám opravdu hodně energie a průběžně celkem bezdůvodně dobrou náladu. Jinak by mě tahle práce ani nebavila. Dodržuji minimalistickou smysluplnou životosprávu, kde nejdůležitější je pitný a spánkový režim. Svoje problémy řeším celkem jednoduchou technikou práce se starostmi a emocemi, které je doprovázejí. Tu předávám i klientům, jako základní výbavu. „Řešit svoje problémy“ je běh na dlouhou trať a vlastně nevím, zda někdy úplně končí. Jde o to mít účinnou strategii řešení problémů takže problémy působí čím dál méně vážně.

Naše západní civilizace stárne, i vy už jste překročil sedmdesátku. Jakou radu máte speciálně pro lidi ve vyšším věku, aby se udrželi v duševní a fyzické čilosti?

To tedy moc nevím, protože se stýkám s lidmi i o mnoho staršími než já, kolem stovky let, kteří jsou naprosto čilí. Ovšem, někteří klienti se mi svěřili, že si dělají starost o předky mužského pohlaví, kteří to po odchodu do penze úplně vzdali a prakticky zůstali ležet v posteli. Asi to má co dělat se seberealizací po celý život. Kdo využívá svých schopností a talentů v průběhu života, kdo cítí svůj životní úkol a uskutečňuje ho, ten samozřejmě pokračuje dál a dál a čilosti mu možná spíš přibývá, jak odkládá nepotřebné složky života jako divoké večírky plné alkoholu nebo honění se za druhým pohlavím, nákladnými šperky a automobily a vůbec spotřebitelský způsob života. Nakonec fakticky zůstane jen ta seberealizace, která je slastná, i když je to průběžně velká výzva. Člověk musí makat, aby byl spokojen.