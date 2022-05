Za prokletí černé kočky může církev. Jejich vraždění přineslo lidstvu opravdovou pohromu

Jen málokteré zvíře má tak problematickou pověst jako černá kočka. I když jsou takřka všudypřítomné, protože černá barva je jedním z nejčastějších zabarvení koček domácích, po celá staletí musely obhajovat svou existenci. Byly dokonce doby, kdy se černé kočky musely obávat o holý život. Aniž by se o to příliš zasloužily, nebo o to dokonce stály, byly v různých dobách a na různých místech uctívány i proklínány.

Už jen tím, jak vypadaly, je lidská představivost proměnila v symbol ďábla. A co hůř, dodnes si o nich řada lidí myslí, že jsou zlé, či dokonce agresivní a přinášejí neštěstí, a tak je „pro jistotu“ lepší se jim vyhnout.

I když žijeme v moderní společnosti, v naší mysli stále funguje magické myšlení našich předků, kdy si spojujeme různé i nijak nesouvisející jevy a jisté souvislosti v nich vidíme. Co kdyby na tom něco bylo, říkáme si, když narazíme na praktickou ukázku některé z pověr třeba o těchto zvířatech.