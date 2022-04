Lidská psychika nejhůře zvládá změny, na naše duševní zdraví je toho teď prostě moc, říká psychiatr Martin Hollý

Kousek od našich hranic je válka. Žádná videohra, žádný přitroublý katastrofický film, ale opravdu tam padají bomby a umírají lidé. Co prožívají váleční běženci a jak se k nim chovat? Jak moc by měl člověk pomáhat, aby si sám neuškodil? Jak se bránit deziluzi? A absurdní dotaz: Může být na válce třeba i něco dobrého?

Na to jsme se šli zeptat ředitele bohnické psychiatrické nemocnice, renomovaného psychiatra a sexuologa Martina Hollého. Mě osobně překvapilo, když řekl, že lidská psychika nejhůř ze všeho snáší změnu. Pak už se prý dokážeme přizpůsobit téměř čemukoli. V tom je ale ta ďáblova klička. Protože změna je přece podstatou veškerého života.

Válka je v naší těsné blízkosti, proudí sem statisíce běženců. Co to dělá s lidskou psychikou?

V obecné rovině můžeme říct, že lidská psychika velmi obtížně pracuje s mírou rizika. Je to spíš nula/jedna, tedy: jsme v bezpečí, nebo v riziku. Neumíme si uvědomit třeba šedesátiprocentní riziko. Už když válka na Ukrajině vznikla, ale ještě k nám neproudili uprchlíci, my psychiatři jsme zaznamenali nárůst stresem podmíněných duševních poruch. Ta blízkost války přinesla velkou nálož stresových podnětů, přesáhla nějakou míru, takže jsme se začali cítit ohrožení a zdravotní stav mnoha lidí se najednou zhoršil. Což třeba při konfliktu v Sýrii nebylo. Dokonce ani při konfliktu v bývalé Jugoslávii jsme to nevnímali tak ohrožujícím způsobem, i když vzdálenost válečného konfliktu tehdy nebyla moc jiná než dnes.