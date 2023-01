Sex není jen gymnastika, říká psychoterapeutka. Jak překonat prvních „nejtěžších“ 30 let vztahu?

Lidovky.cz: Jak se během vaší praxe změnila témata, se kterými za vámi klienti nejčastěji chodí?

Některé věci se nemění, třeba nevěra patří do života, ať se nám to líbí, nebo ne. Byla tu, je a pravděpodobně bude. V posledních letech ale určitě přibylo tzv. tekutých vztahů. Tento termín polského sociologa Zygmunta Baumana vyjadřuje změnu vztahové stability. Ve vztazích je teď mnohem častější vysoká fluentnost, průtokovost ve stylu, „nevyhovíš, měním tě“. Páry spolu často žijí osm deset let, nevezmou se, nezaloží rodinu, takzvaně se přechodí a rozejdou. A pak jen velmi těžko hledají další pevné vazby. Klientky po třicítce, které mají potíže navázat trvalý vztah, přestože by si ho přály, nejsou výjimkou.

Lidovky.cz: Je to dáno tím, že máme s vyšším věkem vyšší nároky?

Hodnocení „příliš vysoké nároky“ nemám moc ráda. Je nespokojenost se vztahem s mužem, který se ozve, jen když se mu to zrovna hodí, vysoký nárok? Spíše tam chybí schopnost navázání pouta, pocit sounáležitosti. Hodně to souvisí s věkem. Po třicítce sice člověk ví, kým je, má vyšší sebevědomí a sebehodnotu, takže už nejde do rizikovějších vztahů, na druhou stranu nám právě tahle ostražitost někdy brání, aby nějaký vztah vůbec začal. Vztahy navázané po třicítce bývají obecně méně stabilní, odolné a vytrvalé než ty, které navážeme v raném mládí.