Naordinujte si před svátky dny opravdového klidu a míru. Tohle jsou ty nejlepší get-away destinace

UPA, Český Krumlov

Kdy je nejlepší zajet si do jednoho z turisticky nejvytíženějších měst v Česku? Mimo hlavní sezonu! A kde je nejlepší se ubytovat? Tam, kde je výhled na Vltavu, a zároveň tam, odkud to máte jen pár desítek kroků do vyhlášeného bistra Topinka Dariny Křivánkové. Ty desítky kroků trochu přeháníme. Ultra Premium Apartments se totiž nacházejí ve stejném domě, od sladké snídaně se skvělou kávou, a především od křupavých topinek připravovaných v nejrůznějších variacích vás tak dělí opravdu jen pár schodů.

UPA nabízí tři apartmány ve stylovém dekoru. V prvním najdete destilační kotel Roosevelt still, který je dílem italské společnosti Frilli vyrábějící zařízení pro přední světové destilerie. Nebojte, není tu proto, abyste si vyráběli domácí pálenku, ale na vytápění pokoje. V tom nejmenším naleznete zahradu s dřevěnou vířivkou. V tom posledním, stejně jako v prvním s destilačním kotlem, je i samostatně stojící vana.

Modřínek, Haratice

Pokud vás to táhne spíš do přírody, zkuste nejnovější přírůstek glampingového ubytování Jizerské domky. Tahle malá dřevěná chata, sestra Šmíráka a Neposedy, se jmenuje Modřínek a je obložená modřínovými prkny. Hosté se tu neoznačují jako klienti ani jako zákazníci, ale jako farmáři. Důvod? Majitelé, kteří mají na pozemku několik oveček, přezdívají svému ubytování farm-ping. Chatka, kterou si můžete pronajmout přes platformu Amazing Places, je jako dělaná na zimní úprky z měst.

Má vytápěnou podlahu, krb, ale také ohniště a dřevěný sud na koupání. Až vás to všechno přestane bavit, můžete se z jejích vyhřátých útrob vydat na lama-trekking do okolní kopcovité přírody. V dojezdové vzdálenosti je i zřícenina hradu Návarov, Malý Špičák s rozhlednou od libereckých architektů mjölk nebo vyhlídka Hlídka na Stráži od stejných autorů. Jídlo si tu připravíte v plně vybavené kuchyni, zajet si na něj ale můžete do Jablonce nad Nisou, kde doporučujeme například vietnamskou Lien Quan, nebo do nedaleké vesnice Příchovice, kde najdete vyhlášenou restauraci U čápa.

Salori, Hradec Králové

Stačí vyjet několik minut za Hradec Králové, a když dorazíte na to správné místo, ocitnete se – alespoň na pár hodin –, v trochu jiném světě. Ve světě, kde vládnou sauny, kontrolované, pomalé dýchání a tělesná relaxace. Vítejte v Najdete tu celkem pět saun, k dispozici je i sauna privátní. Účelem této saunové a parní zahrady je, abyste na okamžik (ideálně na čtyři hodiny) vydechli a začali vnímat svět kolem sebe vědoměji.

Pomoci tomu může sauna vytopená na příjemných 65 stupňů Celsia plná vonných aromaterapeutických esencí, sauna o deset stupňů teplejší s prvky příjemné muzikoterapie, parní komora pro reflexní masáž a uvolnění svalů, sauna umístěná na jezeře s vnitřní teplotou 100 stupňů Celsia nebo vůbec největší prostor objektu, ceremoniální sauna. Kdyby vám to všechno bylo málo, můžete si kromě venkovní relaxace v rozsáhlém areálu dopřát masáž, třeba lymfatickou nebo obličeje a hlavy. Pokud by ani to nestačilo, v Salori se pořádají kurzy otužování, je tu i restaurace a možnost přespání. Rezervaci si můžete udělat přes webové stránky saunové zahrady, ubytování pak hledejte na Amazing Places.

Perk, Šumperk

Táhnou vás z města Jeseníky? Ubytujte se v nedávno otevřeném hotelu Perk v centru Šumperka, který navazuje na historii funkcionalistického hotelu Grand. K dispozici je celkem 35 pokojů s výhledy buď do přilehlého parku, nebo na hřebeny Jeseníků. Ubytování potěší všechny milovníky designu: o podobu nového, minimalisticky a čistě zařízeného hotelu se postaralo studio jedné z nejznámějších a nejúspěšnějších českých designérek, Lucie Koldové.

Kromě jejích vlastních návrhů najdete v interiéru nábytek od firmy Master & Master ze Zábřehu, světla od Brokisu, jehož je Lucie Koldová kreativní ředitelkou, nebo od firmy Javorina. Součástí hotelu je i saunový svět na střeše, kde se – stejně jako ve zbytku hotelu – používá vlastní přírodní kosmetika, masážní prostory, ale i světlá hotelová restaurace s otevřenou kuchyní. Vládne tu šéfkuchař Jan Malý, který v minulosti působil v olomouckém Long Story Short či pražském Ambiente. Od úterý do soboty se tu navíc servírují dezerty z vlastní cukrárny, kterou vede šéfcukrářka Pavla Krmelová. A káva? Ta je z šumperské pražírny Pikola.

Resort Oblík, Raná

Máte Jeseníky daleko? Nevadí, zajeďte si do magického Českého středohoří. Z Prahy je to sem, k úpatí hory Oblík, odkud byl mimo jiné odvezen jeden ze základních kamenů pro stavbu Národního divadla, něco přes hodinku. V resortu manželky čtvrtého nejbohatšího Čecha Pavla Tykače, Ivany Tykač, najdete vše, co potřebujete k zaslouženému víkendovému odpočinku. V objektu, jehož rekonstrukce začala před deseti lety, na vás čekají luxusně vybavené pokoje a suites i prémiová restaurace Remedi, jejíž menu je inspirované českou i mezinárodní kuchyní a hlavní roli tu hraje biozelenina, drůbež, zvěřina a sladkovodní ryby.

Nechybí farma se zvířaty, wellness a spa. K dispozici jsou tři sauny, hosté mají možnost využít Kneippovy lázně nebo relaxační místnosti. Ani to není vše: pravidelně se tu pořádají lekce jógy a meditační seance. Hledáte místo, kam se schovat před zimou nebo svátečním shonem? Dejte na naše doporučení: (zleva) UPA, Modřínek, Salori, Perk a resort Oblík. Pokud byste hledali něco jiného, můžeme doporučit Chalupu v polích na úpatí Nízkého Jeseníku, překrásnou Vilu Volman nedaleko Prahy nebo honosný hotel Seidorf v Polsku.