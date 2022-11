Snažíme se, aby naše šperky dostupnější. Krása totiž není definována cenou, říká Roberto Coin i jeho manželka

Butik se šperky italské rodinné značky Roberto Coin, která loni oslavila dvacet pět let na trhu, je od roku 2010 nedílnou součástí pražské Pařížské ulice. Šperky Roberta Coina si za ta léta našly mnoho nositelek a sběratelek, mnohdy z řad významných českých podnikatelek.

Šperky Roberto Coin jsou plné pozitivní energie, stejně jako jejich návrhář, který strávil dětství ve švýcarské internátní škole a později pracoval v hotelovém byznysu. Šperkařskému řemeslu se začal věnovat v roce 1977, zpočátku však klenoty nenavrhoval pod svým jménem.

Sám rád zdůrazňuje, že z jeho kolekcí si vybere žena s jakýmkoliv vkusem. A je to tak. Ať už má ráda minimalismus, geometrické tvary, romantiku italských Benátek, kde se Roberto Coin narodil, či Veronu a příběh nesmrtelné lásky Romea a Julie, případně výraznější a opulentnější zvířecí designy. Navíc šperky jsou k mání v mnoha cenových relacích.

S Robertem Coinem jsem mluvila několikrát, ať už při jeho návštěvách Prahy, či v italské Vicenze, kde sídlí jeho firma a kde se šperky Roberto Coin vyrábějí. Za ta léta se příliš nezměnil: je to komunikativní otevřený muž, patřičně hrdý na značku, kterou vybudoval, nestydí se za své názory a vždy dokáže pobavit.

Tentokrát jsme se sešli v pražském hotelu Four Seasons nejen s ním, ale i s jeho manželkou Pilar, původně bankéřkou, jež má na starosti marketing značky.

On jako vždy tak trochu bonviván, ona dokonale upravená a oblečená do perfektně padnoucích pouzdrových šatů Fendi a s klasickou kabelkou Lady Dior. Je stejně vřelá a pozorná jako její známější manžel. V Praze oba představili českému tisku a také klientům šperky Zodiac z kolekce Venetian Princess: jde o medailony ze žlutého zlata se znameními horoskopu, jež se podle informací z obchodu Roberto Coin staly – přesně dle očekávání manželů Coinových – okamžitě hitem.

Představili jste medailony inspirované znameními zvěrokruhu Zodiac. Věříte v astrologii, horoskopy, ve věci mezi nebem a zemí?

Pilar Coin: Nevím, zda tomu úplně věřím, ale ráda si čtu horoskopy pro radost – většinou tam najdete hezké věci a občas se přihodí i v životě. Já jsem Štír, Roberto je Lev.

Roberto Coin: Z horoskopu si vyberete, co chcete, negativní věci samozřejmě vynecháte, tak jste vždycky spokojená. Já mám rád legendy. Vždyť si vezměte legendu, že rubín na kůži nosí štěstí (rubín markýzového brusu ze zadní strany šperku je poznávacím znamením značky Roberto Coin). Není to vědecký fakt, ale je to velká pozitivní legenda, které někteří mohou i věřit.