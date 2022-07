Jak Zelenskyj zapomněl říct své ženě, že kandiduje na prezidenta. Přečtěte si ukázku z nové knihy

Osmiletý románek s Olenou, která s ním studovala ve stejném ročníku v kryvorižské 95. škole, se chýlil ke konci. Za sebou měli několik cest na vystoupení a festivaly Klubu vtipných a pohotových, bezstarostné časy ve veselé partě i období odloučení. Před sebou společný život, zdolávání vrcholů v showbyznysu a v případě Oleny status první dámy Ukrajiny. Jsem si jistý, že kdyby jí před sedmnácti lety někdo řekl, že se její manžel stane ukrajinským prezidentem a ona první dámou, určitě by tomu nevěřila. Přinejmenším v roce 2003 to vypadalo jako utopie.

I když chodili do stejného ročníku, poznali se až po škole. On studoval na právníka na Kryvorižském ekonomickém institutu a ona na architektku na Kryvorižské univerzitě. Herec Kvartalu 95 a dlouholetý Zelenského kamarád Oleksandr Pikalov tvrdí, že aby je seznámil, půjčil si u Oleny videokazetu. A vrátil ji už Zelenskyj. Právě tak prý vzniklo jejich přátelství, které pak přerostlo v osmiletý vztah a svatbu. Zelenska však vzpomíná, že se vše událo mnohem prostěji: šla s kamarádkou po ulici a Volodymyr s kamarády naproti nim. „Bydleli jsme v jedné čtvrti. Dali jsme se do řeči a tak se seznámili, začali se scházet a pak spolu chodit. Nejdřív jsem na žádný vztah neměla pomyšlení, ale on dosáhl svého,“ říká Olena.

SERGEJ RUDENKO: VOLODYMYR ZELENSKYJ Příběh Volodymyra Zelenského působí jako filmový scénář, ale je skutečný. Kniha ukrajinského novináře s podtitulem Muž, který píše dějiny se snaží představit život a politický vzestup původně komediálního herce a nyní prezidenta z mnoha úhlů a bez přehnaných emocí. Nabízí historické a politické kontexty, ale popisuje i Zelenského mládí, jeho působení v showbyznysu či seznámení se studentkou architektury a budoucí první dámou Olenou. Kniha vyjde 25. července v nakladatelství Kniha Zlín.

I když Olena Kyjašková vystudovala s červeným diplomem, stát se architektkou jí nebylo souzeno. Stejně tak se vlastně ani Volodymyr Zelenskyj nestal právníkem. Oba budoucí manžele spojoval zájem o Klub vtipných a pohotových, na jehož základě vzniklo studio Kvartal 95. On byl umělecký vedoucí a ona jedním z autorů scénářů k Večernímu kvartálu a Dámskému kvartálu.

Roku 2005 porodila Olena Volodymyrovi dceru Oleksandru a v roce 2013 syna Kyryla. Mimochodem, Oleksandře šel za kmotra manžel Oleny Kravecové Serhij, a jelikož Zelenska nebyla pokřtěná, zastoupila ji právě Kravecová.

Děti Zelenských studovaly na elitní Novopečerské škole. Dcera už stihla zazářit v televizním pořadu Rozesměj komika a účinkovat ve filmu. V roce 2016 vyhrála v otcově soutěži padesát tisíc hřiven, které věnovala na dobročinné účely. Dceřina účast v soutěži překvapila i samotného Volodymyra. „Olena s Oleksandrou mi říkaly, že by chtěly zkusit štěstí v soutěži, ale já jsem byl rozhodně proti. Na natáčení následujícího dílu nepřišly, takže mě ukolébaly a já polevil v ostražitosti. A pak už jsem je nečekal. Vtipy připravila Olena spolu s některým z mých kolegů,“ řekl v jednom rozhovoru.

Do prezidentských voleb žila Zelenska ve stínu svého muže. Vyhýbala se přílišné publicitě a byla kategoricky proti manželově kandidatuře. „Nejsem veřejně činná osoba. Ale nová realita si diktuje nové podmínky a já jsem se snažila naplnit všechna očekávání. Nedá se říct, že by pro mě byla veřejná vystoupení nebo komunikace s médii stresující. Ale přece jen se cítím lépe v zákulisí. Můj manžel je pořád ve světle reflektorů, já raději zůstávám ve stínu. Nebývám duší společnosti, nerada vyprávím anekdoty.

Není mi to přirozené. Ale sama pro sebe jsem si našla argumenty, proč veřejně vystupovat budu. Jedním z nich je možnost obrátit pozornost lidí k závažným společenským problémům. To se ovšem netýká mých dětí: dosud jsem na sociální sítě jejich fotky nedávala a nebudu to dělat ani teď,“ svěřila se v rozhovoru pro server Vogue.UA v listopadu 2019.

V době voleb vlastnila Volodymyrova žena de iure 0,01 % Studia Kvartal 95 s. r. o. a také čtvrtinu firmy Zelari Fiš s. r. o., která se zabývá hlavně zpracováním ryb, korýšů a měkkýšů. Je rovněž akcionářkou společnosti Aldorante Limited a skutečným vlastníkem firem Film Heritage Inc. a San Tommaso S. R. L. Její otec Volodymyr Kyjaško vedl dříve společnosti Kryvorižmonolitbud s. r. o. a Technoimpuls s. r. o., které vyrábějí kovové stavební konstrukce a betonové směsi. Po vítězství strany Služebník lidu v parlamentních volbách roku 2019 se Kyjaško stal neuvolněným asistentem poslance Oleha Bondarenka.

Zelenska měla zřejmě strach, že Volodymyrovo tažení na prezidentský úřad změní nejen manžela, ale i jejich vztah a život. Olena znala svého muže a jeho silné i slabé stránky jako nikdo jiný. Proto do poslední chvíle doufala, že Volodymyr kandidaturu odmítne. „Zbláznil ses?“ bylo to první, na co se ho zeptala, když Zelenskyj začal mluvit o prezidentském křesle.

Olena dokonce vůbec netušila, že 31. prosince 2018 manžel oznámí svou prezidentskou kandidaturu veřejně. Dozvěděla se o ní až příští den ze sociálních sítí. „Byli jsme zrovna lyžovat ve Francii, v klidu jsme přivítali Nový rok, dali si šampaňské a šli spát. A ráno vidím na sociálních sítích tu smršť. Byla jsem v šoku a zeptala se: ,Tos mi to nemohl říct, abych se psychicky připravila?’ A on odpověděl: ,Já jsem ti to neříkal? Tak to jsem zapomněl.’ Oni totiž předtím byli na turné a to prohlášení nahráli někde po vystoupení. Do Silvestra jsme se neviděli, protože byl pryč a zapomněl mi to říct. Takže na mě čekalo překvapení,“ vyprávěla později Zelenska v rozhovoru pro BBC Ukrajina.

Právě v tu novoroční noc se život Zelenských zásadně změnil. Jednou a provždy. Olena musela vyjít ze stínu svého manžela na veřejnost. Nejdřív se objevila na nahrávce, na níž Volodymyr získal nominaci na prezidenta od strany Služebník lidu, pak jej doprovázela při cestě do Paříže na setkání s Macronem a potom triumfálně dokráčela na pódium v kongresovém centru Parkovyj v den Volodymyrova vítězství a přijala jeho poděkování.

Ovšem za vším tím pozlátkem nebylo vidět, že Olena musí čelit trollování na sociálních sítích, že se její jméno den před volbami objevilo v databázi webu Mírotvůrce1 kvůli tomu, že před lety sdílela jistou internetovou stránku, a že se ji Zelenského oponenti neustále snaží zostudit. 20. dubna 2020 Mírotvůrce upozornil, že je Zelenska „informátorem bojovníků nezákonných ozbrojených skupin“, protože na své stránce kdysi sdílela výzvu ruských médií, že nabízejí odměnu každému, kdo jim pošle údaje o přemisťování ukrajinského vojska. Olena se snažila ospravedlnit tím, že v roce 2014 ještě nevěděla, jak přesně Facebook funguje, a že ji ve skutečnosti činy ruských propagandistů rozhořčovaly. Den nato Mírotvůrce Zelenskou ze svého blacklistu odstranil.

Už za měsíc, 20. května, v den inaugurace Volodymyra Zelenského, se Olena objevila na veřejnosti v bílých šatech od návrháře Artema Klimčuka. Tehdy jako první dáma „debutovala“ na Instagramu. Ještě před vítězstvím svého muže opakovala, že se politiky bojí a raději by zůstala autorkou scénářů pro studio Kvartal 95. I v den inaugurace byly Oleniny rozpaky znát. Seděla v Nejvyšší radě v lóži pro hosty spolu se čtyřmi ukrajinskými prezidenty – Petrem Porošenkem, Viktorem Juščenkem, Leonidem Kučmou a Leonidem Kravčukem –, ve tváři měla vážný výraz a bylo vidět, že se loučí se svým klidným životem.

Od té doby se každé Olenino veřejné vystoupení, její oblečení a boty stanou předmětem živé diskuse na sociálních sítích. I kdyby se přitom první dáma Ukrajiny chovala sebeskromněji, postoj Ukrajinců k ní formuje její manžel. Jeho činy, výroky, úspěchy a porážky utvářejí veřejné mínění i o Zelenské.

Kniha Sergeje Rudenka: Volodymyr Zelenskyj.

Ve svém novém postavení se Olena stará o kulturu, vzdělávání i zdravotnictví. Snaží se být upřímná a otevřená tak, jak to její současná pozice vyžaduje. Volodymyr Zelenskyj navíc v rozhovoru s Dmytrem Hordonem přiznal, že pokud není jeho žena nablízku, cítí se prezident jako ochromený. „Ona se domnívá, že na mě nemá moc velký vliv, ale ve skutečnosti má. Naprosto jí důvěřuji. Mám ji rád jako sebe samotného. A když vám vaše žena dá děti, pochopíte, že sakra milujete své děti víc než sami sebe. To je katastrofa! Nedovedu si představit, že bych o ně přišel,“ připustil Volodymyr.

Přitom samotná Zelenska svou roli vedle Volodymyra hodnotí velmi skromně. Říká, že se s ním dovede pohádat i podebatovat o politických tématech, ale také jej podpořit. „Je velmi čestný a je to workoholik,“ charakterizuje Olena svého muže a dodává, že se Volodymyr neumí uvolnit. „Ono se sice zdá, že je to veselý člověk a šprýmař, ale když jedeme na dovolenou, to napětí z něj spadne až tak třetí den a teprve pak se dokáže v klidu dívat kolem sebe,“ přiznává Zelenska.

12. června 2020 oznámila Kancelář prezidenta Ukrajiny, že první dáma onemocněla covidem-19. Jak se později ukázalo, koronavirus chytil i sedmiletý syn Kyrylo.

Na pozadí těchto zpráv se v mediálním prostoru začala šířit informace o údajném těhotenství prezidentovy tiskové mluvčí Julije Mendelové a jejím možném románku s Volodymyrem. Novináři se odvolávali na slova lídra strany 5.10 Hennadije Balašova a jeho veřejné prohlášení. Mluvčí hlavy státu musela nahrát video, v němž popřela veškeré fámy o tom, že by byla v jiném stavu, a uvedla, že její matku kvůli těmto zvěstem málem postihl infarkt. Jak na to reagovala Olena Zelenska, není známo. Na veřejnosti se neobjevila prakticky po celé léto 2020. Vedle Volodymyra se ukázala až 24. srpna na Den nezávislosti Ukrajiny...

Magické číslo 95

Dětství Volodymyra Zelenského začalo v Mongolsku. Jeho otce, inženýra Oleksandra Semenovyče, tam poslali stavět metalurgický kombinát. Budoucí prezident Ukrajiny prožil jako malý několik let v městečku Erdenet. Jak vzpomíná jeho matka Rymma Volodymyrivna, mimochodem rovněž inženýrka, Volodymyr měl moc rád děti a ony jeho. „Už ve školce se často shromažďovaly kolem něj,“ říká.

Mongolsko bylo tehdy považováno za šestnáctou republiku SSSR. Moskva této lidové republice pomáhala budovat socialistickou ekonomiku. V Mongolsku měla základnu 39. armáda Zabajkalského vojenského okruhu – Sovětský svaz se připravoval na možnou válku s Čínou, takže Kreml dělal maximum, aby vytvořil předmostí pro sovětská vojska. Takže v Mongolsku kromě vojáků působila spousta občanů SSSR.

Ovšem po několika letech strávených v Erdenetu se Volodymyr s mámou vrátili do Kryvého Rohu, zatímco táta pobýval v Mongolsku ještě dlouho potom. Budoucí ukrajinský prezident v Erdenetu vychodil první třídu. Do druhé už šel na krivorižskou 95. školu s rozšířenou výukou angličtiny, přičemž škola se brzy přeměnila na gymnázium. Ironií osudu je, že i čtvrť, v níž rodina Zelenských žila, měla číslo 95 a místní ji nazývají „mraveniště“. A školu Volodymyr opustil v roce 1995. Proto pro něj číslo 95 získalo magickou symboliku.

Všichni učitelé bez výjimky na Volodymyra vzpomínají jako na pečlivé a chytré dítě, které pořád chtělo na pódium – ať už jako člen sboru nebo taneční skupiny, či v týmu školní soutěže Klubu vtipných a pohotových. A bylo by opravdu zvláštní, kdyby o šestém prezidentu Ukrajiny říkali něco špatného. Od samého dětství měl Zelenskyj hluboký hlas (ano, ten nynější nezaměnitelný témbr), takže nedokázal vyzpívat vysoké tóny, ale zato se díky němu mezi stovkou žáků neztratil.

Na vyšším stupni měl Volodymyr přezdívku „Hammer“ (tehdy populární zpěvák) a později „Zelený“. Zelenského otec si velmi přál, aby jeho syn vynikal v přírodních vědách – v matematice a fyzice. Volodymyra to ale více táhlo k humanitním předmětům, což doma vyvolávalo konflikty. Jak vzpomínal sám Zelenskyj, otec se na něj za špatné známky z matematiky zlobil. „Dvojka z matematiky, to byl u nás smuteční den. Ne pohřeb. Pohřeb byl, když jsem přinesl trojku,“ vzpomíná Volodymyr.

Redakčně kráceno.