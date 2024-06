Bývaly symbolem ženské emancipace, ale ve vedru je v nich k zbláznění. Jsou silonky už dnes přežitek?

Jak to mají dnes ženy se silonkami, příhodně ilustruje událost z roku 2018, kdy kontroverzní pozici punčocháčů okusila na vlastní kůži Meghan Markle. Jen si to představte – do britské královské rodiny se právě přivdala 38letá rozvedená herečka z Los Angeles, což společnost rozdělilo na dva nesmiřitelné tábory.

Znalci britské historie, kteří moc dobře věděli, jaké zkušenosti má Koruna s rozvedenými Američankami, pozorovali pohádkovou svatbu Meghan a Harryho s obavami. Druhý blok, opojený příběhem romantické lásky, viděl ve hvězdě seriálu Kravaťáci zavedení nových pořádků a osvěžující vzpruhu nesmyslnými pravidly svázané královské rodiny.

Do toho následník trůnu, v té době princ Charles, slaví své 70. narozeniny a nadějemi ověnčená vévodkyně ze Sussexu se do zahrad Buckinghamského paláce dostaví v krémových šatech, širokém klobouku švihácky hozeném na stranu a – jaký úděs – světlých silonkách!