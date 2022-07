Chtěla míchat parfémy, teď míchá pivo. Český zlatý mok má mít čepici, říká sládková Nataša

České pivovarnictví si ve světě vydobylo takové renomé, že by bylo rouhání se o něj připravit,“ říká Nataša Rousková, sládková přerovského pivovaru Zubr. Zeď její kanceláře pokrývají desítky diplomů a pohárů. „Musíme je průběžně prostřídávat,“ směje se. Za svou kariéru získala více než stovku domácích i mezinárodních ocenění, a je proto označována za královnu českého ležáku. Trh s pivem se pod vlivem trendu malých pivovarů proměňuje, klasika v podobě technologie i samotného produktu ale zůstává. A počet žen, které stojí v čele velkých i malých pivovarů, roste.

Ženy a pivo nebo chcete-li pivovarnictví. Jak to jde k sobě?

Když jsem před třiceti lety vyšla ze školy, na trhu působily tak tři sládkové. V posledních deseti letech je nás v České republice stále více, v současnosti kolem třiceti. A já to vítám. Je to především díky rostoucímu počtu minipivovarů, v nichž ženy nacházejí stále častěji uplatnění. Pohlaví není pro naši profesi rozhodující, důležité je, zda má člověk technické nadání a dobré degustační schopnosti.