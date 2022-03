Jsem zřejmě jediný český spisovatel, který měl na autogramiádě policejní ochranku, říká Viewegh

Rozhovor

Michal Viewegh, spisovatel s miliony prodaných výtisků svých knih, s sebou pořád tahá tlustý zápisník, bez kterého by prý neexistoval. Má totiž už deset let poškozenou paměť, takže si musí všechno zapisovat. A má to za ta léta už docela dobře vychytané: například se naučil vyfotografovat si, kde zaparkoval auto, aby ho vůbec ještě někdy našel, nebo sám sobě poslat SMS, že má jít dnes k mamince na oběd.