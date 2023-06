Hokejistka, která boxuje, sourozenci krasobruslaři i mladý cyklista. O těchto špičkových sportovcích ještě uslyšíte

Daniel a Kateřina Mrázkovi

Když minulý rok v prosinci odjížděli sourozenci Mrázkovi, čeští reprezentanti v tancích na ledě, na finále juniorské Grand Prix do Turína, všichni tušili, že mají velkou šanci. Ze severní Itálie, kde v současné době trénují, jeli jako favorité. Výsledky předchozích závodů jim hrály do karet, zlatá medaile byla na dosah. Jenže přišly pády. Jeden v rytmickém tanci, druhý ve volných tancích. Příčina? Za první mohla příliš dlouhá sukně speciálně vytvořená pro dynamické tango, pod druhý se podepsala nervozita.

„Sukně byla opravdu dlouhá. Švadlena tu na závody udělala o trochu delší než na tréninky. Věděli jsme to, ale nijak jsme to neřešili, protože mi to vyhovovalo. V jízdě ale bohužel Dan látku nabral, stoupl na ni a letěl dolů. A jak mě držel, tak mě přirozeně stáhl s sebou,“ líčí mladá energická krasobruslařka Kateřina Mrázková v karlínské kavárně, jak k pádu – který v tancích na ledě nebývá tak běžný jako třeba u sportovních dvojic, kde prim hrají skoky –, vůbec došlo.

„Po rytmickém tanci jsme byli čtvrtí a já věděl, že první místo by se ještě dalo utrhnout, pokud bychom jeli perfektně. A tím jsem na sebe vytvořil hrozný tlak. Na začátku jízdy se mi rozklepaly nohy a nakonec to skončilo pádem,“ doplňuje mladší sestru Daniel Mrázek.