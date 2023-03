Kreml Stalina nemiluje, mladí Rusové ano. Považují ho za světce, módní doplněk i „Navalného 20. století“

Vraťte Stalina na náměstí a ulice, on vedl do boje velikou zemi! Ať Stalin jako jasný sokol hledí na Sevastopol a nepřátelé se strachy třesou!“ zpívá Sergej Kuročkin, zasloužilý umělec Krymu. Píseň složil poté, co byl ukrajinský poloostrov anektován Ruskem. Muž, který rád vystupuje na jevišti v uniformě plné metálů, se Stalina v černomořském přístavním městě stále nedočkal.

Zkraje letošního února sevastopolští komunisté obnovili petiční akci na podporu návratu pomníku sovětského vůdce na náměstí před místním nádražím, kde do roku 1956 stál. Pak si pro něho přišla Chruščovova destalinizace veřejného prostoru. Snaha tamních komunistů se zdá být marná a nezbude jim než si i nadále broukat písničku krymského barda.

V neděli to bude 70 let od smrti Josifa Vissarionoviče Stalina. Kreml neoznámil, jestli se budou na počest kulatého jubilea konat nějaké státní vzpomínkové akce. A dokonce za současné situace, kdy Rusko žije revizionismem, by bylo mimořádně zvláštní, pokud by Vladimir Putin vzdával hold sovětskému vůdci.