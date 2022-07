Zpovykaní lidé a jejich malicherné důvody. Stromy ve městech to mají těžké, proč bychom je měli chránit?

Strom nepatří na ulici, ale do parku. Kvůli stromům není kde zaparkovat. Strom se mi vyvrátí na auto. Kaštan spadne někomu na hlavu nebo do polévky. Kdo má uklízet to listí? Kdo mi ho vybere z okapů? Desítky těchto i dalších otázek se řeší dnes a denně. V diskusích kolem stromů se častěji než kde jinde objevuje argument, pro který se v anglosaském prostředí vžilo označení „nimby“. „Not in my backyard“, tedy „ne na mém dvorku“. Na veřejných projednáváních to obvykle rezonuje větou: „Mám stromy rád, ale proč musí růst zrovna před naším domem“.

Proč nám vlastně nestačí bříza v okapu nebo túje v plotě? K čemu stromy ve městě jsou? Jejich význam z hlediska naší schopnosti přežít v urbanizovaném prostoru stoupá každým rokem. Kdo z vás kupoval zvlhčovač vzduchu nebo klimatizaci, ví, o čem je řeč. Stejně tak jako všichni, které trápí zdánlivě drobné respirační problémy. Vytvořili jsme prostředí, na které se nedokážeme tak rychle adaptovat.