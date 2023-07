Herečka, která se ve filmu nechce svlékat, může přijít o mnoho dobrých rolí, říká Natália Germáni

Scházíme se v kavárně na pražském Starém Městě, poblíž hotelu, kde herečka momentálně přebývá. Objednává si kávu bez kofeinu, prý už jich dnes měla několik. V Praze natáčí ráda, a jak prozrazuje, dojíždění ze Slovenska pro ni není problém: ráda řídí a pendlování jí nedělá potíže. A to ani tehdy, když vyráží o poznání dál, až za oceán.

Lidovky.cz: V českých kinech se stále daří pohádce Princezna zakletá v čase 2, kde jste opět ztvárnila Ellenu. Jaké to pro vás bylo, vrátit se v pokračování coby vdaná princezna?

Skvělé. První díl byl víc pohádka, tentokrát ale měli tvůrci ambici přejít do fantasy, režisér a scenárista jsou velcí fanoušci tohoto žánru. Plánem do budoucna je natočit třetí a čtvrtý díl. Snad se to povede.

Lidovky.cz: Takže to bude vaše osudová princezna. Bude s vámi deset let?

To nevím. Možná z toho nakonec ještě bude seriál! V počátcích jsem ani moc nevěděla, do čeho přesně jdu. Byla to úplně jiná pohádka, než na jaké jsme zvyklí. Ale líbilo se mi, že nejde o typickou princeznu, kterou někdo zachraňuje, právě naopak. Při konkurzu jsem zaujala asi tím, že moje princezna byla taková drsnější, s ničím se nepárala – a to do kontextu nějak zapadlo.

Lidovky.cz: Umíte střílet z luku?

Ano. Ve škole jsme myslím nic podobného neměli, jen šerm, tak jsem se to naučila kvůli pohádce. A pak už jsem si to jen zopakovala. V prvním díle jsem střílela pouze s jedním šípem, ale od druhého dílu se princezna „upgradovala“, takže už umí střílet se dvěma šípy. (směje se)