Značku s oblečením pro matky a děti založily během lockdownu. Tepláky a pláštěnky byly jasná volba, říkají

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodly založit si vlastní značku oblečení? Chybělo vám na trhu pohodlný a funkční oděv?

Oblečení byl náš první nápad, milujeme módu a basic kvalitní hadříky bez nápisů nám na trhu chyběly. Něco, co je stylové i pohodlné, a hodí se ke všemu. Navrch jsou to kousky i funkční, nadčasové a pohodlné.

Lidovky.cz: Vy, Jarmilo, už jednu značku máte. Proč jste vytvořily úplně novou a nezačaly tvořit pod vaší zavedenou značkou Spirit Beads?

Vančurová: Už nějakou dobu jsem přemýšlela nad tím, že Spirit beads už není jen o korálcích, a že se z eshopu takové „tržiště“. Prostě už to nebylo to, co jsem si na začátku vysnila. Proto jsem oslovila Nikču a vytvořily jsme si vlastní značku.

Rajnochová: Necítily jsme to tak, že chceme nosit oblečení nebo používat kosmetiku pod značkou korálků, chtěly jsme vytvořit samostatný brand, který bude cool a osloví víc lidí, který nebude vázaný jen na to, co do teď Jarmila vytvořila, a kam se ubírala. Zároveň jsou všechny naše eshopy propojené, aby bylo zřejmé, že na trhu nejsme nováčky a máme zkušenosti.

Lidovky.cz: Značku oblečení jste založila se svou kamarádkou. Jak máte rozdělené role a úkoly?

Rajnochová: Jasně, vše máme rozdělené. Funguje nám to skvěle, jsme tak nějak přirozeně sladěné soulmates, proto se tak jmenujeme, a to vlastně platí. Doplňujeme se a zároveň si dokážeme vyjít vstříc, když na věc máme odlišný názor. Každá máme talent na jiné věci, tam si necháváme prostor pro růst a podporujeme se navzájem, prostě každá to svoje a dohromady jsme funkční tým.

Vančurová: Jak říká Nikča, vždycky v tom máme zvláštní systém, který tak sám plyne - máme štěstí, že každou baví a každé jde něco jiného. Nikča se stará především o oblečení, mě zase baví hledat nové věci a třeba balit krabičky, nějak mě to uklidňuje.

Lidovky.cz: Kde vaše oblečení vzniká a jak bylo těžké nechat ho vyrábět v Česku?

Rajnochová: Oblečení šijeme v Česku, vzniká v Praze, přemýšlíme o tom vždy několik týdnů a prostě tvoříme. Nejsme profesionální návrhářky, ale vycházíme z toho, co se nám líbí, co pro nás funguje, co je příjemné a užitečné. Prostě používáme mozek a své estetické cítění a je z toho to, co je.

Lidovky.cz: Používáte nejvíce organickou bavlnu. Z jakého materiálu jsou ale pláštěnky?

Rajnochová: Bio bavlna pro nás byla jasná volba, je to úžasný materiál, tohle se nedá popsat, to se musí zkusit a pak se těžko vracíte k něčemu jinému.

Lidovky.cz: Vaší vlajkovou lodí jsou sice pláštěnky, ale prvním kusem oblečením, které jste uvedly na trh, byly trika a kraťasy. Ty se teď těší velké oblibě. Jsou ty vaše něčím výjimečné?

Rajnochová: Jsou výjimečné svým materiálem a kvalitou. Je to odolný příjemný materiál, který se nehne ani po sušení v sušičce. A taky naše švadlena odvedla kus práce, je to opravdu precizně ušité, švy zůstávají, kde jsou a nic se nepáře ani nepovoluje, jde nám opravdu o kvalitu.

Lidovky.cz: Jak často nosíte tepláky vy?

Rajnochová: Já pořád, někdy víc než bych měla, ale když ono je to tak pohodlné!

Vančurová: Jsme obě mámy, takže podle mě jsou tepláky hlavní outfit našeho dne.

Lidovky.cz: Jak s vašimi plány zatočila pandemie? Je dostatek látek a materiálů, nebo jste musely dělat kompromisy?

Rajnochová : My začínaly během lockdownu, takže na nás to dopady nemá, spíš se těšíme, co přijde.

Lidovky.cz: Dbaly jste na to, aby oblečení vznikalo z recyklovatelného materiálu?

Rajnochová : Ano, kvalita a udržitelnost.

Lidovky.cz: Když jste oblečení navrhovaly, co pro vás bylo nejdůležitější?

Rajnochová Aby bylo funkční a stylové. Vlastně pro všechny, a to opravdu je, naše cílovka je tak široká, až jsme z toho občas samy překvapené, samozřejmě příjemně. Nečekaly jsme tak široký záběr.

Lidovky.cz: Jaké vlastnosti považujete za zásadní, pokud se chce matky s dětmi na mateřské chtějí vrhnout do podnikání?

Rajnochová: Hyperaktivitu, nadšení, zapálenost, cílevědomost, pracovitost, svědomitost a mít sama sebe ráda. My máme neutuchající potřebu se realizovat, být samy za sebe, být prostě taky ženy a nejen matky a to zcela bez výčitek. Ukázat svým dětem i partnerovi, kdo taky jejich milující máma nebo partnerka taky je - schopná sebevědomá žena, která ví, co chce, a to je neuvěřitelně inspirující a sexy!

Vančurová: A také mít někoho jako já mám Nikču, kdo vás prostě podrží, když je nejhůř. A pak taky prostě jít si za svým snem, i když je to někdy sakra těžký.

Lidovky.cz: Chcete rozšířit své pole působnosti?

Rajnochová: Chystáme taky další pop up shopy a rozšíření segmentu o služby, pokud však najdeme vhodný prostor.

Lidovky.cz: Co vás na vaší práci baví?

Rajnochová: Na práci mě baví to, že je to o kráse, o designu, o estetice, o vnímání světa. Je to odraz nás dvou s Jarčou.

Lidovky.cz: Objíždíte různé veletrhy po celé republice. Myslíte, že to má smysl?

Rajnochová: Veletrhy nám dávají smysl, je to přímý kontakt s našimi zákazníky, určitě budeme pokračovat a chceme dále zkusit i třeba slovenské markety.