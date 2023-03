Designérka s posláním. Helen Kirkum sbírá staré i liché tenisky a vytváří nové originální páry

Sbírá staré, liché tenisky a ve svém studiu v Londýně je přetváří v nové, originální páry, které kromě vás nebude mít na světě nikdo jiný.

Vden, kdy jsme se se sympatickou britskou designérkou online propojily, svítilo v Londýně slunce. Zato Praha byla anglicky šedá, prudký déšť střídaly nárazy větru. Jak se máte, Helen? volám na dálku do hlavního města Velké Británie. „Skvěle, středy vždy pracuji z domova a neřeším výrobu bot, ale nejrůznější byznysové a administrativní záležitosti,“ říká mi pozitivně naladěná Helen Kirkum, zakladatelka stejnojmenného studia. V další větě dodává, že právě teď je tahle zdánlivě nekreativní část její práce čím dál více potřeba.

Helen Kirkum

Nedávno totiž udělala její značka velký krok. Od zakázkové výroby, kdy designérce pošlete několik párů starých, obnošených a klidně i zničených bot, z nichž vám vytvoří jeden zcela nový a funkční, se Helen Kirkum posunula. Na konci minulého roku vypustila do světa svou první superlimitovanou teniskovou kolekci. A v prvních březnových dnech se jí dočkají nejen ti, kteří si sneakers předobjednali. První ready-to-wear kolekce se jmenuje Palimpsest, podle středověkého způsobu přepisování a znovupoužívání pergamenu.

Helen Kirkum je jedna z designérek, jež se věnují upcyklaci, tedy tvorbě nového (a lepšího) produktu z již existujících materiálů. V tomto případě z obnošených a vyhozených tenisek, které při cestě od původního majitele ztratily druhou polovičku. Hledá je ve velkoobjemových recyklačních centrech.

„Trochu si tím komplikujeme život, ale ve studiu se snažíme pracovat jen s materiálem, který by jinak skončil na skládce. Pár starých bot ještě někomu může posloužit, ale levá teniska bez své pravé kamarádky by už opravdu nikomu k ničemu nebyla,“ vysvětluje mi Helen Kirkum, vystudovaná obuvní designérka.

Vyšší smysl

Helenin tým, který v současné chvíli čítá pět lidí, přiveze z recyklačního střediska Traid v severozápadním Londýně kožené tenisky (v předchozích měsících měli za úkol hledat převážně bílé a černé), po nichž pátrá v téměř nekonečné záplavě všeho, co se dá obout na nohu. Pak je pomocí skalpelu v designérčině studiu rozřežou na několik desítek samostatných částí.

Ty se dle návrhu Helen Kirkum poskládají dohromady do základního materiálu. Jednotlivé komponenty pak sešijí dohromady pracovnice-uprchlice londýnského kreativního sociálního podniku Love Welcome. Další zastávka je v Sheffieldu. Tam se bota (zatím v podobě sešité kožené látky) potká s v Portugalsku vyráběnou podrážkou vzniklou z odpadního výrobního materiálu a získá svůj finální tvar. Pořizovací cena? Šest set devadesát liber.



Dřív, než obrátíte oči v sloup s tím, že tenisky za téměř 19 tisíc korun byste si nikdy v životě nekoupili, protože určitě někde najdete nějaké podobné a přitom levnější, poslechněte si tohle: každý pár tenisek od Helen Kirkum je jedinečný, protože i když mají boty stejnou siluetu, tvar, chcete-li, rozhodně jsou vyrobeny z jiného materiálu. Zkrátka dostanete to, co jinde neseženete, a to ne nutně z pohledu originality. Ale zejména kvůli zprávě, kterou se snaží Helen Kirkum skrze boty do světa vyslat – tedy že tenisky jsou vytvořeny z materiálů, které většina jejího odvětví považuje za dále nevyužitelné. „Když jsem zjistila, kolik spotřebitelského odpadu nejen v segmentu tenisek vzniká, měla jsem jasno v tom, co budu dělat,“ říká.

Když se Helen Kirkum ptám, jestli své tenisky kromě splněného snu považuje také za své designérské (ale i lidské) poslání, odpovídá jasně. „Rozhodně,“ říká s tím, že kromě udržitelného růstu její vlastní značky, který obnáší mimo jiné to, že kolekce nebudou z důvodu nadbytečné produkce pravidelné, ale budou spíše reagovat na poptávku fanoušků, má ještě dlouhodobější a o dost ambicióznější cíl: změnit britský obuvní trh tak, aby využíval spotřebitelský odpad coby svůj primární vstupní zdroj.

To sice může na první poslech znít velikášsky, mezinárodní značky ale na volání designérky Helen Kirkum slyší. Její studio v minulých letech spolupracovalo například s takovými jmény, jako je Adidas; tam mimochodem designérka rok pracovala, Reebok, Melissa nebo Asics a pro každého z těchto obuvních výrobců vytvořilo limitované série bot jak jinak než z odpadního materiálu.

I když by se i díky popularitě tohoto londýnského studia (na Instagramu má téměř 50 tisíc sledujících a boty se nosí od Londýna přes New York až po Tokio) nabízelo, aby Helen Kirkum rozjela své stroje naplno, nabrala do týmu další lidi a spustila výrobu ve větším, designérka chce naopak ze svých produktů udělat ještě luxusnější artikl. Autorka tenisek se tak bude snažit více personalizovat a zdokonalit zakázkovou výrobu. V ní jde totiž hlavně o emoce. „Když vám někdo pošle několik párů svých nejoblíbenějších tenisek, ve kterých absolvoval zlomové okamžiky v životě, je to přece jen dost velká zodpovědnost,“ směje se Helen Kirkum.

Vše, co jde, ve studiu britské obuvní designérky a umělkyně Helen Kirkum vzniká z odpadního materiálu. „Děláme, co můžeme,“ říká a transparentně přiznává, že například gumové části jejích bot jsou ze 30 % vyrobeny z recyklované gumy, zbytek tvoří guma nová.