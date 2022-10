Potřebujeme opravdu jedno teplé jídlo denně, nebo nás jen svazuje tradice?

Češi se, jak se zdá, začínají čím dál více vyhýbat teplým obědům. Oblíbená polední menu v restauracích podražila, z výplat ukrojila svůj díl inflace. A tak namísto kantýny či restaurace volí čím dál víc lidí jen něco rychlého a studeného, co si ráno připravili doma do krabičky. Naše babičky a prababičky by nad takovým obědem lomily rukama.

Dostat každý den pořádnou dávku „něčeho teplého do žaludku“ byl téměř zákon. Je ale skutečně nutné dávat si každý den teplý oběd? Nepracuje se po něm pak člověku hůře? Nebo je třeba se k takovým jídlům co nejrychleji vrátit?

Sendvič k obědu

Český vydatný oběd často o dvou, ale i třech chodech je svého druhu fenoménem. V poledne se u nás tradičně, i v pracovních dnech, musí jíst teplé jídlo. Ve spoustě zemí tomu tak není – ve Velké Británii či v USA, ale také v severských zemích, je celkem běžné, jak mnozí z nás znají z filmů a seriálů, pokud ne z vlastní zkušenosti, že v poledne postačí nějaký rychlý sendvič, který si můžete zhltnout přímo v kanceláři. Velké teplé jídlo se pak podává až v podvečer.

Domácí představa jednoho, ale často i dvou teplých jídel denně cizince mnohdy zaráží a překvapuje. Možná se však blíží doba, kdy se tato tradice pocházející z časů, kdy lidé těžce manuálně pracovali, a tudíž potřebovali hodně energie, otřese v základech.