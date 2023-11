Tchyně mě terorizovala, že mluvím směšně anglicky a nežehlím ponožky, vzpomíná výtvarnice Tereza Bušková

Rozhovor

Tehdy práskla do stolu. Po pražské střední umělecké škole Terezu Buškovou těsně nevzali na umprum ani na AVU. „Jedu na rok do Anglie jako au pair, naučím se aspoň angličtinu, pak to zkusím znovu,“ řekla doma. A už se nevrátila. Byla to dlouhá a krutá výprava za uměním.