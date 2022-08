Výhled na Tatry či Krkonoše z teplé lázně. Kam vyrazit do termálů a kolik vás to bude stát?

„Polsko sice není typická destinace pro lázně, kterou by naši klienti poptávali, je to ale škoda. Polské termály nabízejí velmi pěkné lázeňské hotely a také samotné lázně jsou na vysoké úrovni,“ ujišťuje Andrea Řezníčková, mluvčí cestovní agentury Invia. Totéž potvrzují i další. „Polské lázně jsou pro Čechy zatím téměř neobjevené a v nabídce našeho portálu jsou zatím zastoupené jen málo. Do budoucna by se to ale mělo změnit,“ říká Richard Šipoš, manažer pobytového portálu Spa.cz.

A stejně hovoří i manažer rezervačního portálu Hotely.cz Milan Petr. I tady plánují Polsko zařadit do nabídky více. Objednat pobyt v některých z lázní si však samozřejmě můžete i přímo.