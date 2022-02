Proč ženy věří ‚princům z Tinderu‘? Proti podvodníkům není zbraň, důvěřivost mají lidé vrozenou

Proč je dokument The Tinder Swindler na Netflixu tak zběsile úspěšný? Zaprvé, je to fascinující, napínavá podívaná. Zadruhé, kamera tvůrců (snad poprvé) detailně zachycuje samotný proces citového podvodu. Zachycuje profesionální, mistrovskou svůdnost, s jakou se teď globálně vyhlášený podvodník zmocňuje své oběti. Krok za krokem – promyšleně, vykalkulovaně, strategicky. Bez ohledu na to, jak je mladá žena kosmopolitní, vzdělaná, atraktivní a úspěšná – proti podvodníkovi z Tinderu nemá šanci.

O největších podvodech byly natočené filmy už předtím, najdete o nich štosy knih, hromady článků. Ale jsou to většinou jen popisy talentovaných jedinců a jejich neuvěřitelných kousků. Tady máme něco víc: vizuální, textovou a hlasovou ukázku toho, jak ten nejzkušenější podvodník vytváří situaci, kdy nikdo z nás (ani ti nejracionálnější a nejméně sentimentální) nejsou s to odolat.

Vmanévruje nás do situace, kdy zahnáni do kouta, citově vystresovaní, jsme schopni absurdních, iracionálních rozhodnutí. Rozhodnutí, která nás navždy poškodí. Podobná katastrofická selhání si drtivá většina podvedených nechá provždy pro sebe – protože se za jejich zveřejnění stydí, chce je vytlačit z paměti.