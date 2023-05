Töpfer: Už nechci hrát. František Kriegl je má životní role, na film se ale již nepodívám

Do kanceláře ředitele Divadla na Vinohradech proudí otevřeným balkonem hluk města v ranním shonu a odnáší s sebou kouř z cigaret, z nichž klidně popotahuje Tomáš Töpfer. Když mu před dvěma lety filmové maskérky oholily hlavu, bulvární deníky spekulovaly o jeho zdravotním stavu. Herec ale právě natáčel nové historické drama režiséra Petra Nikolaeva o lékaři a politikovi KSČ Františku Krieglovi.

Ten sám pomáhal zvrácený komunistický systém budovat, v roce 1968 se však soudruhům v Moskvě postavil na odpor a odmítl podepsat souhlas s okupací. Byl Kriegel hrdina? Máme vůbec právo ho dnes soudit? A proč se Tomáš Töpfer na svou životní roli raději nikdy nepodívá?

Lidovky.cz: Ztvárnění Františka Kriegla prý považujete za svou životní roli. Co to znamená? Že jste odvedl dobrou práci? Nebo už obsazení do podobné role nečekáte?

Já se s filmovou kamerou nikdy moc nekamarádil, respektive ona se mnou. Natočil jsem spoustu televizních filmů a seriálů, ale velkou filmovou roli jsem nikdy nedostal. Objevil jsem se jako zhýralý doktor v Básnících, to si pamatují všichni. Ale pak už jsem měl jen malé, nepříliš významné role.

Lidovky.cz: Čím to?

Když se podíváte na můj ksicht, tak na milovníky jsem nikdy nevypadal a na staré komiky také ne. Prostě jsem neměl to štěstí.

Lidovky.cz: Co jste si pomyslel, když vám postavu Kriegla napsal scenárista Ivan Fíla na míru?

Že to je nabídka, která se neodmítá.

Se štábem jsme bydleli v roztomilém hotýlku u tenisového kurtu. Buča je něco jako Černošice u Prahy, předměstí Kyjeva, vilková čtvrť. A Rusové tam zmasakrovali civilní obyvatele způsobem, který je známý snad jen z historie druhé světové války. Tomáš Töpfer

Lidovky.cz: Co obnášelo hrát takovou roli?

Jak bych vám to řek’? Vždyť já jsem jen herec.

Lidovky.cz: Zajímá mě, co si o Františku Krieglovi myslíte.