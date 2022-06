Ukrajinské jaro. Rusové ukradli mé nejmilejší období roku, tak jsem si vytvořila vlastní, říká ukrajinská ilustrátorka

Maria Foya (29) je ukrajinská ilustrátorka. Její díla se objevila v řadě světových médií. Pro The Guardian Weekly navrhla obálku k vydání z 1. dubna letošního roku – titulek zněl „Nightmare of Mariupol“. Pro The New York Times zase ilustrovala článek „At Night I Dream of Mariupol“.