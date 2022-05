Budoucnost je teď. Díky čtveřici umělkyň dostává digitální móda hmatatelné obrysy

Dejvické studio startupu Ofform3D není jen tak obyčejný módní ateliér, kde se skici a návrhy proměňují v textilní realitu. To zjistíte vcelku rychle. I když v přízemí mají designérky šicí stroje, látky a špulky nití, hlavní práce se odehrává o patro výš. Tam najdete čtyři velké pracovní stoly a místo jehelníčků a ostrých nůžek výkonné počítače. Důvod je prostý. V prosvětleném studiu nevznikají kousky, které byste si mohli odnést v papírové tašce domů. Tady, v jediném studiu svého druhu u nás a jednom ze čtyř v Evropě, vzniká něco, co i po několika letech od prvních projektů může leckomu znít jako prvotřídní oxymóron: digitální móda.

Trocha teorie

Nekrčte rameny, a už vůbec nekruťte hlavou. Tohle je budoucnost módního průmyslu. A děje se teď. V roce 2019 přišel módní dům Louis Vuitton ve spolupráci s Riot Games s in-game kolekcí pro postavy z počítačové videohry League of Legends. Inspiraci z herního prostředí ve stejný rok přetavil i do běžné dámské kolekce.

Stejně si týž rok počínala i italská značka Moschino s modely od Jeremyho Scotta. Spojila se s legendární hrou simulující reálný život The Sims. Pozadu nezůstala ani společnost Nike, která dostala své ikonické tenisky Air Jordan do videohry Fornite, nebo Marc Jacobs, jenž digitalizoval svých šest nejúspěšnějších looků do hry Nintendo’s Animal Crossing: New Horizons.