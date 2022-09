Úsporné vaření. Jak potraviny skladovat, proč používat pokličku a jak využít zbytkové teplo?

Za dnešní nepoměrné drahoty potravin hledí skorem každá rodina připravit si pokrmy chutné a vydatné co nejlevněji. To není citát z úvahy nad mírou současné inflace a rostoucími cenami potravin, ale úvodní slova Dělnické kuchařky, „sepsané Anuší Kejřovou, učitelkou dělnických kurzů a emeritní učitelkou vaření a hospodářství na školách v Hradci Králové“.

Pečlivě vyvedená brožura vyšla v roce 1923 – a tehdy si její autorka asi jen těžko pomyslela, jak moc budou její slova i přidružené recepty po bezmála sto letech aktuální. V čase, kdy se řada z nás snaží ušetřit prakticky ve všech sférách života, se ale i my chtě nechtě díváme do svých talířů a přemýšlíme, co na nich být musí – a co naopak můžeme oželet.