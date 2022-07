Nebuď prase. Vajgl na zem nepatří, říká Petr Kukla, který chce odvajglovat Česko

Lidovky.cz: Kdy vás napadlo založit iniciativu BezVajglu.cz? Co vás k tomu vedlo?

V roce 2015 s tím přišla moje žena. Začala kupovat kapesní popelníčky na e-bay a já je jako kuřák testoval. Zjistili jsme, že některé dobře fungují a rozhodli se zainvestovat, založit firmu a dělat v ČR osvětu a pokusit zlepšit chování zdejších kuřáků. Cítili jsme zde environmentální přesah, ne se jen snažit vydělat peníze. A to přetrvává dodnes.

Lidovky.cz: Co je hlavním posláním vašeho spolku?

Osvěta. Dát kuřákům možnost naložit šetrně vůči životnímu prostředí s cigaretovým nedopalkem. Odvajglovat svět.

Lidovky.cz: Jak jste na tom vlastně vy sám s kouřením?

Přibližně 20 let jsem si balil Javaanse Jongens Clasic a kouřil tak zhruba 5 cigaret denně. Vždy bez filtru.

Lidovky.cz: Co se vám honí v hlavě, když vidíte, že někdo vyhodí nedopalek na zem?

Nebuď prase. Vajgl na zem nepatří. Škodlivé a toxické látky z filtrů se vsakují do země a do podzemních vod, které si tak kontaminujeme.

Lidovky.cz: Vašim prvním počinem byly kapesní popelníčky, tzv. kapsičky, jak se jim daří? Naučilo se je používat hodně kuřáků?

Kapsička je stále nejlepší popelník v našem portfoliu a daří se jí dobře. Za 8 let jsme jich prodali či rozdali cca 9000 ks a neměli jsme jedinou reklamaci či negativní feedback. I ostatní popelníčky se prodávají dobře. Každý se hodí jinam. Jeden do kapsy, jiný do kabelky a třetí jako přívěšek. Ti, co od nás mají popelníček, už nikdy vajgl na zem nehodí a mentorují ostatní.

Lidovky.cz: Co následovalo poté?

Asi po 4 letech s kapesními popelníčky jsem usoudil, že nenaučím všechny kuřáky nosit u sebe popelníček, tak jsem se podíval do veřejného prostoru. Viděl jsem, že koše na směsný odpad nejsou pro kuřáka ideální. Tak jsem chtěl vyvinout vlastní ortodoxní nástěnný a stojanový popelník do veřejného prostoru. A tak vznikla Bouda na špačka.

Lidovky.cz: Jak úspěšná je Bouda na špačka?

Bouda na špačka je street art. Je to roztomilý dvojsmysl spojující špačka ptáka jako škodnou a špačka vajgla jako škodnou. Budek je zatím za 3 roky existence prodáno a rozdáno 130 ks v poměru 50:50. Můžete je vidět před barem, kavárnou, restaurací, bistrem, kancelářskou budovou, horskou chatou, v parku i na hudebním festivalu.

Lidovky.cz: Proč si myslíte, že nenašla uplatnění i ve veřejném prostoru?

Protože na první pohled na ní není jednoznačné, že to je popelník pouze na vajgly. A to i když je na ní velký nápis Popelník. Stále více lidem evokuje Boudu pro ptáky i když ta díra je tak malá, že se tam nevleze ani nejmenší ptáček hnízdící u nás v ČR.

Lidovky.cz: Nyní na HitHitu vybíráte peníze na obří VAJGLY, můžete nám přiblížit o co jde?

Vajgl je popelník, který se evolučně vyvinul z Budky. Je transparentní, jednoznačný, signifikantní. Hlásá jasně k čemu je určen. Proto bych ho rád viděl na sloupech veřejného osvětlení, zastávkách tramvají, autobusů, vlaků či nad koši se směsným odpadem atd. Měly by být kuřákovi dostupné ve veřejném prostoru po cca 500 m ve městech a obcích.

Lidovky.cz: Co si tu přispěvatelé mohou unikátně zakoupit?

Přispěvatelé mají možnost zakoupit unikátní série po 13 ks merchandise JÁ MÁM KAPSU, což je Kšiltovka, Kulíšek, Tralaláček, Ledvinka a Taštička přes rameno s vyšitým logem nebo Vajgla v suchém zipu, na kterém je připevněn kapesní popelník Kapsička. Také nabízíme Boudu na špačka s novým otvíráním a Vajgl za skvělou cenu a sety 10 ks Boudy a Vajgl za zlevněnou cenu.

Popelník na stromě

Lidovky.cz: Kde všude budou tyto popelníky umístěné?

Vajgly patří primárně do měst a obcí. Takže bude na obecních úřadech, které si od nás Vajgly zakoupí, kam je umístí. Já jsem své tipy již uvedl.

Lidovky.cz: Kdo se pak bude starat o jejich vynášení?

Jsou dvě možnosti. Město či obec sama v rámci svých pravidelných svozů, anebo to zajistíme my z Bezvajglu.cz ve spolupráci s EcoButt.com ze Slovenska, kteří již vajgly recyklují a zpětně je vracejí do života jako součást asfaltových směsí.

Lidovky.cz: Jak běžně probíhá jejich likvidace?

V tuto chvíli jsou vajgly ve většině případů házeny do směsného odpadu a pak spáleny ve spalovně. Méně časté je už dnes snad skládkování. My je chceme mít vytříděné a dále je recyklovat.

Lidovky.cz: Jak chcete recyklaci realizovat?

Plánujeme vlastní recyklační linku v ČR a zapojení bezdomovců do sběru/výběru našich popelníků a s tím spojenou odměnou čítající nocleženku či voucher na jídlo.