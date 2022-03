Musíme zvítězit. V Kyjevě se rozdávaly kalašnikovy a patrony dřív než uniformy, píše reportér z Ukrajiny

„Dostal jsem 58 hodin na to, abych odeslal svou ženu do bezpečí,“ ukazuje Maxim prstem na krk, klasické gesto pro konzumaci vodky ještě ze sovětských dob. „Teď jsem to udělal, a tak se můžu v klidu opít,“ dodává a sotva se drží na nohou. Příběhů, jako je ten jeho, bylo možné v okolí Lvova na válčící Ukrajině slyšet stovky.

Když prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil ve čtvrtek 24. února ihned po napadení Ukrajiny všeobecnou mobilizaci, byl se hlásit na povolávacím středisku ve městě Čerkasy. Umožnili mu postarat se o rodinu, ale pak se musí opět dostavit ke své jednotce.