Nejen dětem se ve spojení s Vánoci vybaví ozdobený stromeček a pod ním kupa dárků. Podle letošního průzkumu nákupního portálu Heureka.cz žádné nenakupuje pět procent dotázaných, z žen pouhá tři.

S postupem času se ale mění chápání, co to dárek vlastně je a jaký nejvíce potěší. Už dávno to nemusí být jen krabička zabalená ve vánočním papíru vzbuzující napětí, co se skrývá uvnitř. Překvapení může stát zaparkované v garáži nebo se vejít do papírové obálky.