Americká babička si porodila vlastní vnučku. Odnosila ji svému homosexuálnímu synovi

Omaha (USA) Jednašedesátiletá Američanka porodila zdravou dívku, která je její vnučkou. Dítě odnosila ve svých útrobách proto, že chtěla pomoci svému homosexuálnímu synovi a jeho manželovi. Sama jim možnost využít svou dělohu nabídla, píší americká média.

Cecile Eledgeová ze státu Nebraska má sice již za sebou menopauzu, avšak touha jejího syna Matthewa ji přivedla k nápadu, který zprvu vyvolal jen pobavené úsměvy.



„Samozřejmě se tomu všichni smáli,“ vylíčila prvotní reakce podle stanice BBC. Jenže její dvaatřicetiletý syn a jeho partner Elliot Dougherty, kterým nabídla svá vajíčka Doughertyho sestra, hledali ženu, která by jim dítě porodila. A lékaři konstatovali, že babička by skutečně své vnouče porodit mohla. Kvůli nízkým platům učitele a kadeřníka si prý navíc nemohli finančně dovolit „pronajmout“ dělohu jiné ženy či zaplatit dárcovství vajíček. Navíc jim to přišlo neosobní. Nechali proto vajíčka sestry oplodnit Matthewovým spermatem a spolehli se na jeho matku.

Homosexuálnímu páru porodila dítě matka jedno z nich.

„Cítila bych se strašně, kdyby se něco stalo. Dodržovala jsem pokyny do písmene,“ řekla listu USA Today žena, která nakonec minulý týden podle lékařů porodila bez větších problémů ve stanoveném termínu.

Oba otcové podotýkají, že jejich dcera Uma Louise bude alespoň mít velkou rodinu, která ji bude vychovávat.