Američtí astronauti šest a půl hodiny vyměňovali akumulátory ve vesmíru

ISS (oběžná dráha) Američtí astronauti Anne McClainová a Nick Hague se v pátek po přibližně šesti a půl hodině práce vrátili z otevřeného vesmíru zpět do Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) poté, co úspěšně vyměnili akumulátory solárních panelů orbitálního komplexu.

Oznámil to americký Národní úřadu pro letectví a vesmír (NASA), na jehož internetové stránce bylo možné sledovat přímý přenos z 214. výstupu z ISS.



Astronauti strávili mimo stanici šest hodin a 25 minut, měřeno od otevření průlezu ISS. NASA ale tuto dobu počítá od zapnutí spínače dodávek kyslíku ve skafandrech, a podle toho „vycházka“ trvala šest hodin a 39 minut.

Úkolem dvojice bylo vyměnit akumulátory u jednoho páru staničních solárních panelů. Dosavadní nikl-vodíkové baterie nahradily výkonnější lithium-iontové. Akumulátory k ISS loni v září dopravila japonská nákladní loď H-II Transfer Vehicle (HTV).

Při operaci byl odpojen jeden z okruhů elektrické instalace ISS, ale na bezpečnost stanice to nemělo vliv, vzhledem k záložnímu okruhu. Následná prověrka potvrdila, že nové zařízení funguje, poznamenala agentura TASS.

Dnešní pracovní směna navázala na podobnou údržbu z ledna 2017. Tehdy astronauti během dvou výstupů rovněž měnili nikl-vodíkové akumulátory za lithium-iontové. Za týden 29. března budou v této práci pokračovat astronautky McClainová a Christina Kochová, což bude v historii NASA vůbec první čistě ženský výstup do volného prostoru. Výměna celkem 24 baterií podle expertů NASA potrvá do jara příštího roku a vyžádá si ještě čtyři až šest výstupů do otevřeného kosmu.