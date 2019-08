Archeologové u Jaroměře objevili 7000 let starou obchodní stanici

JAROMĚŘ Archeologové u Jaroměře našli zřejmě 7000 let starou obchodní stanici při výzkumu v trase budoucího úseku dálnice D11 severně od Hradce Králové. Výzkum pokračuje druhou etapou. Nyní se soustředí do okolí Jaroměře, kde patří k nejpozoruhodnějším nálezům objev sídliště kultury s vypíchanou keramikou datované do pátého tisíciletí před naším letopočtem.

„Jeho součástí byla i zmíněná obchodní stanice s kamennými nástroji a kamennou surovinou,“ sdělili zástupci stavební firmy Sovis a archeolog Ladislav Rytíř z Univerzity Hradec Králové, která většinu nálezů nyní zpracovává. Tým archeologů a expertů na vůně namíchal parfém z dob Kleopatry. Je hustý a lepivý Archeologický výzkum v trase budoucí dálnice mezi Hradcem Králové a Jaroměří prováděly kromě archeologů z hradecké univerzity také týmy z Archeologického centra Olomouc a z pražské společnosti Archaia. Archeologové v současnosti pracují v místech, která byla během první etapy vynechána kvůli zachování provozu na okolních silnicích nebo inženýrských sítích. Sídliště kultury s vypíchanou keramikou bylo objeveno severozápadně od Jaroměře.

„Sídliště známe už z první etapy, ale nově máme pracovní interpretaci, podle které by mohlo jít o obchodní stanici. Ve východních Čechách se totiž surovina z naleziště nevyskytuje. Část souboru pochází zřejmě z Jizerských hor a část také z Polska a Slovenska. Koncentrace kamenných artefaktů, jako jsou třeba kamenné nože, škrabky, sekyrky a různé úštěpy je vysoká,“ uvedl Rytíř. Výzkum v trase dálnice je obrovskou archeologickou sondou do krajiny. Staveniště, které je dlouhé 25 kilometrů a široké okolo 60 metrů, vede archeologicky velmi cennou oblastí. Dosavadní nálezy pocházejí z období od pravěku po novověk. Tisíce nálezů se nyní třídí a zpracovává. Na analyzování vykopávek se podílejí také vědci z dalších oborů, například antropologové nebo přírodovědci. „Terénní výzkum na celém úseku od Hradce po Jaroměř je hotový z více než 90 procent. Většina nálezů se zpracovává na naší univerzitě,“ řekl archeolog Rytíř z hradecké univerzity. Archeologové našli v Tatrách jeskyni s pravěkým osídlením Nálezy začínají mladší dobou kamennou, tedy zemědělským pravěkem, nechybějí domy a pohřebiště z doby bronzové, pohřebiště raného středověku či pozůstatky polních opevnění armád z 18. století či z prusko-rakouské války z roku 1866. Nejvíce nálezů je ale z mladší doby kamenné a doby bronzové a velmi silně je zastoupen i raný středověk.

Vítanými nálezy jsou i novověká vojenská ohniště s obrubníkem na sezení nebo zlomky hliněných dýmek. „O běžném životě obyčejných vojáků ze 17. až 18. století toho z historických pramenů zase tolik nevíme a právě archeologie umožňuje nahlédnout do každodennosti běžného života z této doby,“ uvedl Rytíř. Archeology překvapily také nálezy nejméně dvou zřejmě náčelnických hrobů u Semonic. Tyto nálezy pravděpodobně patří kultuře se šňůrovou keramikou, která byla dosud na východě Čech málo zastoupena. Záchranný archeologický výzkum mezi Hradcem Králové a Jaroměří je dosud největším výzkumem v Česku. První etapa výzkumu začala naplno na jaře 2017 a druhá na podzim roku 2018. Vykopávky by měly skončit definitivně příští rok. Dodavatele prací vybralo státní Ředitelství silnic a dálnic ve čtyřech tendrech. Ze stavebních firem se výzkumu účastnily firmy Eurovia, Sovis, Berger Bohemia a Hochtief CZ. Vykopávky zajišťovaly Archeologické centrum Olomouc, Univerzita Hradec Králové a pražská společnost Archaia.