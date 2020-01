Mise ke Slunci patří k největším úspěchům české kosmonautiky. Významem je prý srovnatelná s Remkem

Praha Za nejvýznamnější počin české kosmonautiky od 80. let minulého století označilo ministerstvo školství účast českých vědců na plánovaném vypuštění sondy Solar Orbiter, která má 6. února ze Spojených států odstartovat ke Slunci. Mise Evropské kosmické agentury (ESA) se zaměří na výzkum Slunce a zejména vnitřní heliosféry, dosud nezmapované nejvnitřnější oblasti sluneční soustavy.

Češi se na projektu podíleli především vývojem a výrobou přístrojů. Ministerstvo školství je v tom podpořilo 180 miliony korun. Úřad to v pondělí uvedl na svém webu.



Sondu Evropské kosmické agentury (ESA) Solar Orbiter vynese raketa Atlas V do vesmíru z Mysu Canaveral na Floridě 6. února brzy ráno evropského času. Zhruba za dva roky by se měla dostat na oběžnou dráhu podobnou dráze planety Merkur. Odtamtud bude zjišťovat, co způsobuje sluneční vítr a jak vzniká koronální magnetické pole. Bádání se zaměří i na sluneční plazma, na heliosféru a na sluneční erupce. Sonda má také pořídit první snímky obou slunečních pólů.

„Svým významem a finančními náklady se česká účast na misi Solar Orbiter řadí mezi takové české úspěchy v kosmonautice, jakou byl první československý kosmonaut Vladimír Remek anebo družice Magion,“ uvedl náměstek ministra školství pro vysoké školy a vědu Pavel Doleček. Remek se v roce 1978 dostal do kosmu jako první člověk z jiné země než Sovětského svazu nebo USA. Družice Magion zkoumaly od 70. let vlastnosti kosmického záření v okolí Země.

Solar Orbiter a další potřebná zařízení dopravil nákladní letoun z Německa do Kennedyho vesmírného střediska na Floridě 1. listopadu. Sonda bude vybavená měřicími přístroji, které poskytly Velká Británie, Španělsko, Belgie, Francie, Německo, Švýcarsko, Itálie a USA. Češi se účastnili celkem v pěti projektech přípravy čtyř z deseti přístrojů umístěných na sondě, uvedlo ministerstvo. Díky přímé účasti na misi podle něj pak budou mít čeští badatelé snadnější přístup k získaným datům.



Do vývoje zařízení se podle ministerstva zapojily týmy z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, Ústavu fyziky atmosféry AV a z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Na vývoji a výrobě komponent pro vědecké přístroje se podílela i řada českých firem. Například zobrazovací zrcadla ke koronografu dodala turnovská laboratoř TOPTEC. Její výkonný ředitel Vít Lédl již dříve popsal zobrazovací schopnost zrcadel tak, že kdyby se zvětšily do velikosti Máchova jezera, tak nepřesnost na nich by nebyla ani jednu desetinu milimetru. Mezi dalšími českými firmami s účastí na misi jsou například společnost esc Aerospace, firma VAKUUM PRAHA, Maxmechanik, STARTECH nebo Atos Convergence Creators.

ESA je mezinárodní organizace zaměřená na spolupráci v kosmickém výzkumu a ve vývoji kosmických technologií. Ministerstvo školství letos na programy ESA přispěje 12,7 milionu eur (zhruba 318,7 milionu korun). Celkový příspěvek ČR do ESA by měl letos činit kolem 60 milionu eur (1,5 miliardy korun).