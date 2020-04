Čeští vědci vyvíjejí dron pro efektivnější hledání zdrojů radiace

PRAHA Mnohonásobně efektivněji než současná zařízení by měl nalézt zdroj radiace autonomní dron, který vyvíjejí vědci z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT a společnosti Advacam. Dron bude možné využít i v obtížně přístupných místech. Prototyp vznikne zřejmě na podzim, na trh by se měl dron dostat za rok a půl. V tiskové zprávě o tom dnes informovaly ČVUT a Advacam.

Vědci chtějí vyrobit dron, který dovede lokalizovat záření v oblastech, kam se současná zařízení dostanou obtížně nebo vůbec. „K řízení letu nepotřebujeme to, co dnes potřebuje většina dronů, a to je GPS signál. Dron si vystačí pouze se senzory, které si nese sám na palubě, díky kterým rozezná i složité překážky, a může se tedy pohybovat i tam, kde není GPS navigace možná. Náš systém bude tudíž současně malý, což mu umožní let do prostředí s překážkami, a současně bude natolik chytrý, že v tom prostředí bude umět létat,“ popsal vedoucí skupiny Multirobotických systémů (MRS) Martin Saska.



Vědecký ředitel Advacam Jan Jakubek pak uvedl, že detektor dronu, v režimu takzvané Comptonovy kamery, umožní určit směr záření již po detekování několika zachycených částic. „Dron už tak nemusí prohledávat celý prostor, bod po bodu, ale díky znalosti směru zamíří rovnou ke zdroji. Rychlost hledání se tak řádově zvyšuje,“ řekl Jakubek. Kombinace citlivosti a mobility podle něho povede až ke stonásobnému zvýšení efektivity oproti běžným metodám.

Podle ČVUT může být dron využit například při kontrolách na letištích, hranicích, v přístavech, v místech havárií a úložišť komunálního odpadu, ale i při pravidelných dodávkách izotopů pro nukleární medicínu.

Skupina Multirobotických systémů FEL se zabývá hlavně výzkumem v oblasti autonomního pohybu více robotů naráz - především dronů. Tým má za sebou řadu úspěchů v mezinárodních soutěžích.