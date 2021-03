Dezinformace vysvětlujte bez hádek. Emoce hrají větší roli než fakta, říká etnolog Petr Janeček

FÁMY O VAKCINACI ■ Hliník – podle fámy je v covid vakcíně obsažen hliník, který vyvolá astma nebo autismus. Očkovací látky proti covidu ho ale vůbec neobsahují, jiné typy vakcín ano, ale v těle se neukládá.

■ Očkování způsobuje covid – část lidí odmítá vakcínu, protože věří, že do těla dostanou aktivní virus. Do těla se ale neaplikuje živý virus, jen část jeho šroubovice, neschopná replikace. ■ Stačí naočkovat rizikové skupiny – tím by se ochránila jen malá část lidí, ale nezastavilo by to šíření viru. Přitom o to jde, podobně jako vakcinace vymýtila černý kašel. Navíc někteří lidí se kvůli své zdravotní kondici očkovat nemohou, a tak vakcinací chráníme i je. ■ Již jsem covid prodělal, mám imunitu – imunita je bohužel jen dočasná, po čase vyprchá. Vakcína vybuduje robustnější a dlouhodobější obranyschopnost než prodělaná nemoc.