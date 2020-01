Do nekonečna a ještě dál. Kam letos míří vesmírné mise a kdo se jich zúčastní?

Praha Závod o dobytí vesmíru letos kulminuje. Tento rok nás čekají mise na Měsíc i Mars, ambiciózní plány mají nejen USA, ale i Čína, Indie a Evropa. Spojené Arabské Emiráty se dokonce plánují stát kosmickou velmocí. Článek o tom přinesl britský deník The Guardian.

Měsíc

Čína se chce stát třetí zemí, která přinese vzorky měsíčního povrchu. Využije přitom sofistikovaného způsobu - poté, co robotické vozítko nabere vzorek, jej vystřelí na družici, obíhající kolem Měsíce. Pak bude vzorek dán do kapsle a ta se vystřelí zpět na Zemi. Někteří analytici tvrdí, že se Čína tímto způsobem snaží natrénovat přistání lidské posádky na Měsíci.

Na Měsíc míří také Američané. NASA vyšle k Měsíci testovací kapsle s názvem Orion, které jsou budované pro lidskou posádku, ovšem tentokrát budou prázdné. Cílem mise je vyslat do roku 2024 „první ženu a dalšího muže“ na Měsíc.

Indové pak zopakují svůj pokus přistát se svým robotem na Měsíci. Naposledy jejich plavidlo havarovalo kvůli přerušení signálu.

Vesmírná kapsle Orion.

Mars

Rudá planeta je pro astronomy letos velmi přitažlivá. Je to proto, že na přelomu července a srpna se Mars a Země dostanou do ideální pozice, která umožňuje vyslání družice. NASA chce na planetu vyslat vozidlo, které bude pátrat po známkách života. Jde o součást ambiciózního desetiletého plánu Mars 2020. Rovery, které budou na planetě sbírat vzorky, je následně uloží do kapslí.

Svého robota na Mars letos pošle také Evropská kosmická agentura. Stroj, nesoucí jméno britské vědkyně Rosalind Franklinové, byl vybudován Brity a na planetu jej odnese ruská raketa. Je ovšem otázka, zda se misi podaří včas uskutečnit, evropské astronomy totiž zdržely technické problémy.

Na Mars sází i Spojené Arabské Emiráty, které sem vyšlou svou první vesmírnou sondu. Ta prozkoumá klima na Marsu.

Soukromé lety

Kromě států spolu o kolonizaci vesmíru soupeří i soukromé firmy. Například firma Blue Origin, vlastněná americkým miliardářem Jeffem Bezosem, chce do roku 2024 dosáhnout měsíčního jižního pólu. Společnost SpaceX ve vlastnictví ředitele Tesly Elona Muska zase chystá v tomto roce odstartovat raketu Crew Dragon, která bude mít poprvé i lidskou posádku, na Mezinárodní vesmírnou stanici. Pokud bude mise úspěšná, SpaceX se pravděpodobně stane hlavním dopravcem astronautů ze Země na ISS.