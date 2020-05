Experti: Emise CO2 během pandemie klesly celosvětově o 17 procent. Ke zjištění došli neobvyklou metodou

Praha Denní globálně vyprodukované emise oxidu uhličitého se k začátku dubna snížily o 17 procent oproti průměrným hodnotám v roce 2019, vypočítala nová vědecká studie. Na vrcholu karanténních opatřeních dosáhlo denní snížení v zemích průměrně dokonce 26 procent a vědci odhadují, že celkový roční pokles by mohl být okolo 4 procent.

Výsledné roční snížení velmi záleží na dalším vývoji situace a následných krocích vlád, odhadovaná 4 % jsou možná za situace, že by se situace vrátila do normálu zhruba v polovině června. Pokud budou některá opatření přetrvávat až do konce roku 2020, mohl by tento pokles být až okolo 7 procent. Tvrdí to analýza, na níž pracovali vědci z Východoanglické univerzity, Stanfordské univerzity a dalších pracovišť například v Nizozemsku, Austrálii či Francii a kterou uveřejnil v úterý časopis Nature Climate Change.

I čtyřprocentní roční snížení produkce CO 2 by znamenalo nejdramatičtější propad od druhé světové války, píše server The Guardian. Pro srovnání: zpomalení ekonomiky po finanční krizi v roce 2008 způsobilo v následujícím roce podle studie propad o 1,4 %. Zároveň ale denní vyprodukované emise na začátku dubna, kdy byl jejich pokles největší, jsou srovnatelné s jejich úrovní v roce 2006.

Podle vědců rostly emise oxidu uhličitého v poslední dekádě před pandemií covidu-19 o 1 % za rok, v roce 2019 se jejich růst již nezvýšil.

Podle Corinne Le Quéréové, profesorky klimatické změny z Východoanglické univerzity a hlavní autorky studie, výzkum ukazuje, jak složité je redukovat emise oxidu uhličitého pouze změnou chování. I tak drastická opatření, jako ta zavedená kvůli pandemii koronaviru, podle ní neovlivnila množství zdrojů emisí a v boji proti klimatické změně bude potřeba mnohem zásadnější proměna ekonomiky a průmyslu.



To, jak zjistit aktuální změnu produkce oxidu uhličitého, vědcům výrazně ztížil fakt, že nejsou vytvořeny systémy, které by monitorovaly emise CO 2 v reálném čase. Data k nim jsou obvykle zveřejňována ročně a často i s několikaměsíčním zpožděním. Tým se tak místo toho vydal cestou zkoumání rozdílu v aktivitě ekonomiky a pokusil se zachytit rozdíl, který v produkci emisí způsobila vládní karanténní opatření.