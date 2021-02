Hladiny oceánů rostou rychleji, než se odhadovalo. Vědci varují před hrozivými následky

Kodaň/Bergen Úroveň hladiny oceánů by mohla stoupat ještě rychleji, než odhadovaly pesimistické scénáře. Vědci přichází s novými daty, do konce století předznamenávají růst o 1,35 metru. Nepříznivý jev ovlivňuje nejen život obyvatel přímořských oblastí, ale i počasí a zemědělskou produkci.

Dvojice vědců z univerzity v dánské Kodani a norském Bergenu zkoumala potenciální růst hladiny oceánu do roku 2100. Studii zveřejnil odborný časopis Ocean Science. Výzkumníci vycházeli z poznatků Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), který odhaduje, že do konce století by hladina oceánu mohla vzrůst o 1,1 metru. V odhadu ovšem podle odborníku panel nezohlednil dostatečné množství dat.

„Modely, na kterých v současnosti zakládáme své odhady ohledně růstu hladiny, nejsou dostatečně citlivé,“ uvedl pro americký server Bloomberg geofyzik a dánský spoluautor studie Aslak Grinsted. „Jednoduše řečeno, (modely) pro budoucí růst neodpovídají srovnání s růstem hladiny oceánu v minulosti,“ vysvětlil vědec.

Skandinávští odborníci po dosazení podrobnějších informací předestřeli růst hladiny do konce století o 1,35 metru. Zvýšení o metr dosáhnou podle odhadů oceány už při oteplení planety o dva stupně Celsia, ke kterému by mohlo dojít do půlky století. Svoje výpočty vědci odeslali Mezinárodnímu panelu a dle vyjádření Grinsteda doufají, že jejich predikce zohlední.

V posledních čtyřiceti letech lze podle dat Organizace spojených národů (OSN) 75 procent vzestupu mořské hladiny přičítat tání ledovců a zvyšování teploty vody v oceánu. Oba jevy jsou důsledkem globálního oteplovaní, na kterém se spolupodílí člověk zvýšenou produkcí skleníkových plynů. Zvyšování hladiny oceánu je nejrychlejší za posledních 2 800 let, píše OSN.

Růst hladiny oceánu má neblahé důsledky. „Vzestup hladiny moří má za následek erozi pobřeží, záplavy, přívalové srážky, pronikání přílivové vody do ústí řek a říčních systémů, kontaminaci zásob pitné vody a zemědělských plodin, mizení hnízdících pláží, pobřežních nížin a mokřadů,“ jmenují Spojené národy.

Dalším nepříznivým dopadem pozorovaného fenoménu je vynucená migrace populace z přímořských oblastí. „Vzestup mořské hladiny o půl metru by mohl vést k vysídlení 1,2 milionu obyvatel nízko položených ostrovů,“ uvádí OSN. Při růstu o dva metry by se počet zasažených lidí téměř zdvojnásobil.

„Ze studie vyplývá, že náš uhlíkový rozpočet je vyčerpaný ještě více, než jsme si mysleli,“ hodnotí výsledky výzkumu Grinsted. Odborníci vyzývají ke snižování emisí za účelem zpomalení globálního oteplování, potažmo i zvyšování hladiny moří.