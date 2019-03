Je snídaně skutečně tak důležitým jídlem? Vědci se v názorech rozcházejí

ŘÍM Podle dietologů a nutričních poradců platí jedno pravidlo: snídaně je nejdůležitější jídlo dne a nesmí se v žádném případě vynechat. A stále platí pořekadlo: snídani sněz sám, o oběd se rozděl s přítelem a večeři dej nepříteli. Snídaně nám pomáhá snižovat váhu tím, že urychluje metabolismus.

Ranní jídlo nám brání podlehnout hladu a pokušení pojídat něco navíc během dne; tím se snižuje celkový denní příjem kalorií. Pochybnosti o významu prvního jídla dne však rozvířilo několik studií, které zpracovala Flavia Cicuttiniová z Univerzity Monash v australském Melbourne, napsal italský deník Corriere della Sera.



Na základě rozboru 13 studií, které zkoumaly změny váhy a metabolismu, se ukázalo, že kdo vynechává snídani, váží v průměru o půl kilogramu méně než ten, kdo snídá. Kdo snídá, nejí pak během dne méně, ale naopak sní za den o 260 kalorií více. A pokud jde o metabolismus, zdá se, že nejsou větší rozdíly mezi těmi, kdo začínají den snídaní, a těmi, kdo ji vynechávají. I studie z roku 2016 ukázala, že nejsou důkazy o tom, že vynechávání ranního jídla vede k tloustnutí nebo ke zpomalení metabolismu.

Kde je tedy pravda? Vědci v desítkách studií dospěli k závěru, že pravidelné snídání je nejlepší strategií pro udržení odpovídající tělesné hmotnosti a pro omezení rizika vzniku obezity. Snídání zvyšuje celkový pocit sytosti a umožňuje kontrolovat a omezovat množství energie dodávané tělu během dne.

Důležitý je také výběr potravin. Studie vedená na více než 5000 osobách ve věku od dvaceti do devětatřiceti let ukázala, že ten, kdo snídá produkty na bázi cereálií, má o 22 procent nižší pravděpodobnost vzniku obezity než ten, kdo je nejí. Další studie na 12 377 osobách ukázala, že ti, kdo pravidelně snídají cereálie, mají výrazně nižší index tělesné hmotnosti (BMI).

Snídaně je důležitá pro udržení hmotnosti či soustředění

Flavia Cicuttiniová však vybízí k opatrnosti. „Údaje, které máme dnes k dispozici, nesvědčí o tom, že by bylo zařazení snídaně užitečnou strategií pro snížení hmotnosti. Přestože pravidelná snídaně může mít jiné významné účinky, buďme opatrní v doporučování snídaně lidem, kteří chtějí zhubnout, protože by to mohlo mít opačný efekt. Nejsou důkazy k tomu, abychom doporučovali lidem změnu jejich stravovacích zvyklostí jako prostředek k předcházení obezity,“ uvádí Cicuttiniová.

Podle některých výzkumů vyšlo najevo, že ten, kdo pravidelně snídal a snídani začal vynechávat, zhubnul. A kdo pravidelně nesnídal a snídat začal, také zhubnul. Kde je tedy pravda?

Kdo již má nadváhu a je zvyklý bohatě snídat, ten po vynechání snídaně shodí kilogramy, protože tím sníží celkový energetický příjem. Jestliže člověk již má nadváhu a sníží příjem kalorií během dne, je to prospěšné, i když je lépe vynechávat večeři než snídani. Mnoho však záleží na tom, co snídáme, uvádí Andrea Ghiselli, prezident Italské společnosti pro výživu.

Čím méně toho ráno sníme, tím je organismus v době oběda více vyhladovělý a snaží se kompenzovat chybějící kalorie. Odpovídající snídaně je tedy důležitá pro udržení odpovídající hmotnosti, pro soustředění a výkon. Asi třetina obyvatel vyspělých zemí má ve zvyku snídani vynechávat. To však neznamená, že by všechny osoby s nadváhou mohly mít užitek z vynechávání snídaně. Pro zhubnutí neexistuje jednotná strategie: u někoho může zabrat vynechávání snídaně, jiní zase mohou mít užitek z krátkých období půstu, ale pro trvalé udržení ideální váhy není nic lepšího než vyvážená středomořská dieta.