Konopí pro nemocné i obézní. Vědci zkoumají, jak získat z rostliny získat prospěšné látky

Konopí produkující omamné látky stálo dlouho mimo zákon a tudíž i mimo zájem vědců. To se v posledních letech od základů mění. Věda dnes zkoumá, jak se z něj dají vhodné látky získat, aniž by bylo nutné pěstovat rostliny.

Konopí seté se po tisíciletí využívalo nejen jako droga, ale také jako lék. Moderní medicína se k němu vrací. V řadě zemí včetně České republiky už bylo léčebné užívání konopí legalizováno. Farmaceutické firmy testují látky z konopí označované souhrnně jako kanabinoidy. Velkou pozornost věnují delta-9-tetrahydrokanabinolu čili THC, který je hlavní molekulou zodpovědnou za omamné účinky konopí. Stranou zájmu však nestojí ani kanabidiol (zkráceně CBD), který omamně nepůsobí.



Nedávno se například ukázalo, že vyvážená směs čistého THC a CBD ulevuje pacientům od svalových křečí provázejících některá neurodegenerativní onemocnění. Čistý CBD zase potlačuje záchvaty při některých duševních chorobách. V tom se liší od „hrubé“ marihuany obsahující THC, jejíž konzumace riziko nástupu takových záchvatů naopak zvyšuje.



Konopí je zdrojem mnoha desítek zajímavých molekul, které se v této rostlině vyskytují jen ve stopových množstvích a o jejichž účinku na lidský organismus se ví jen velmi málo. Nedostatek informací o konopí a kanabinoidech padá zčásti na vrub zákazů pěstování odrůd s vyšším obsahem omamných látek.

Genomy napovídají

I tady je ale patrný obrat. Významně k němu napomohlo přečtení kompletní dědičné informace tří typů konopí. Vedle marihuanového konopí s vysokým obsahem THC vědci přečetli genom odrůdy Finola určené přednostně k produkci olejnatých semen a také DNA odrůdy USO 31, která obsahuje jen málo kanabinoidů a pěstuje se pro textilní vlákna.

Pěstování konopí setého pro THC a další kanabinoidy je neefektivní. V rostlině se tyto látky vyskytují přednostně ve zvláštních chloupcích čili trichomech rostoucích na povrchu listů a květů. Drtivá většina hmoty rostlin obsahuje jen velmi málo THC a jemu příbuzných molekul.

Konopí seté je však jedinou známou rostlinou, která THC vytváří, a tak je jeho pěstování rozšířeno po celém světě. O objemu ilegální produkce konopí Úřad OSN pro drogy a kriminalitu přiznává, že „rozsah a trendy v pěstování konopí a v produkci marihuany a hašiše je obtížné odhadnout“.

Kvasinky místo pole

Pěstování konopí bylo dlouho ilegální. Řada místních odrůd byla zničena v rámci boje s drogami. Ilegální pěstitelé se soustředili přednostně na rostliny produkující vysoké množství THC a ty pak vegetativně množili. Konopí pěstované v různých oblastech světa je dnes proto z valné části geneticky totožné a rostliny můžeme považovat za klony. To vše jsou důvody, proč se vědci snaží získat kanabinoidy pro léčbu bez toho, že by bylo nutné pěstovat konopí.

Tým pod vedením Jaye Keaslinga z Kalifornské univerzity v Berkeley nedávno ohlásil na stránkách vědeckého časopisu Nature úspěch při přenosu genů potřebných k syntéze kanabinoidů z konopí do kvasinek. V bioreaktorech pěstované kvasinky pak produkují nejen THC a CBD, ale i další zajímavé látky.

Kvasinky dokážou zpracovat molekuly, jaké nemá konopí jako výchozí surovinu k dispozici, a proměňují je na zcela nové druhy kanabinoidů, jaké žádná pozemská rostlina vyrobit neumí. Vědci doufají, že se aspoň některé z těchto látek uplatní při léčbě závažných onemocnění. Další výzkumné týmy s úspěchem přenesly geny pro „výrobní linku“ na kanabinoidy do dědičné informace bakterií nebo řas.

Biotechnologické metody produkce kanabinoidů slibují kromě jiného razantní snížení výrobních cen. Zatímco kilo čistého THC izolovaného z konopí se prodává za více než 5000 dolarů, cena THC a dalších kanabinoidů vyrobených kvasinkami by měla spadnout pod tisíc dolarů za kilo.

Inovované rostliny

Ani na konopí vědci nezanevřeli. Mnohé týmy se snaží, aby se kanabinoidy netvořily jen v trichomech, ale produkovala je ve velkém celá rostlina. Geneticky modifikované konopí vyrábí enzymy, které snižují toxicitu kanabinoidů pro pacienty při zachování všech pozitivních účinků. Jiné genetické modifikace mění kanabinoidy v konopí tak, aby k jejich rozpouštění nebylo zapotřebí použít oleje a stačila obyčejná voda.

Takové kanabinoidy lze bez problémů přidávat do nápojů a dalších poživatin. Protože jsou bez chuti a zápachu, spotřebitelům by neměly nijak zvlášť vadit.

Už dříve se pokoušeli pěstitelé konopí vyšlechtit odrůdy se silně zvýšeným obsahem kanabinoidů vyskytujících se v tradičních odrůdách jen ve stopových množstvích. Byl to pokaždé běh na dlouhou trať s krajně nejistým výsledkem.



Metodami genového inženýrství lze u konopí poměrně snadno dosáhnout např. vysoké produkce tetrahydrokanabivarinu, o němž se ví, že potlačuje chuť k jídlu a našel by uplatnění u lidí, kteří bojují s obezitou. Potraviny a nápoje s tímto kanabinoidem by byly syté a člověk by jich snědl a vypil méně.

Jiným geneticky modifikovaným liniím konopí vědci vyblokovali geny nutné pro syntézu THC. Tyto rostliny pak vyrábějí velká množství CBD. Vyblokováním dalšího genu získali výzkumníci konopí, u nějž končí výroba kanabinoidů u molekuly kanabigenorolu. Ten chrání buňky rostliny před poškozením řadou nepříznivých vnějších vlivů. Farmaceuti vkládají do této látky, zkráceně označované jako CBG, velké naděje při léčbě nejrůznějších zánětlivých onemocnění.

Jako na Klondiku

Donedávna opomíjený výzkum kanabinoidů se proměnil na Klondike zachvácený „zlatou horečkou“. Soudy už řeší první spory o patenty na konopí a kanabinoidy. Klíčový je přitom fakt, nakolik je patent skutečně nový. Vzhledem k tomu, že donedávna stála produkce konopí mimo zákon a novinky se držely v tajnosti, bývá pro soudy problematické rozhodnout, co je revoluční inovace a co „obnošená vesta“ vytažená na denní světlo z hluboké ilegality.