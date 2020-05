Lamy proti koronaviru. Protilátky v krvi sudokopytníků mohou být zbraní proti covid-19

Brusel Řešení problému s koronavirem nám možná celou dobu civí do tváře a líně přežvykuje mrkev. Jak se zdá, vše, co potřebujeme, jsou lamy, napsal zpravodajský server The Guardian.

Britští vědci chtějí otestovat přes 10 tisíc lidí, vakcína by podle nich mohla být ještě letos Studie, kterou minulý týden zveřejnil list Cell, zjistila, že by protilátky v lamí krvi mohly poskytovat ochranu proti koronaviru. Krom protilátek větší velikosti, podobným těm našim, mají totiž lamy ještě malé. Dokáží se tak vmáčknout do mezírek ve virových proteinech, které jsou pro lidské protilátky příliš těsné, a pomoci tak hrozbu odrazit. Vědci doufají, že by lamí protilátky mohly pomoci chránit lidi, kteří nebyli nakaženi.

Mezinárodní vědecká skupina za toto zjištění vděčí lamě jménem Winter - čtyřleté samičce žijící v Belgii. Její protilátky už dokázaly bojovat proti virům SARS a MERS, což vědce přivedlo na myšlenku, že by mohly fungovat i proti koronaviru, který způsobuje nemoc covid-19. A zjistili, že přinejmenším v buněčných kulturách proti němu byly úspěšné. „Jestli to bude fungovat, zaslouží si lama Winter sochu,“ řekl doktor Xavier Saelens, virolog Univerzity v Gentu a autor studie. Prospěšnost protilátek z lam není neznámou Pro milovníky lam není tato zpráva nijak překvapivá. Zvířata, jejichž původní domovinou je Jižní Amerika, kde se uzpůsobila životu v Andách, si svými léčivými schopnosti už jistou reputaci vydobyla. Lamí protilátky jsou stálou součástí boje proti chorobám už celé roky, vědci zkoumají jejich účinnost proti HIV a dalším virům. A jejich uklidňující schopnosti sahají dalece za mikroskopickou úroveň. Lamy jsou nyní stálými návštěvníky na celé řadě amerických vysokých škol ve zkouškovém období. George Caldwell, který chová lamy v kalifornské Sonoře, vodí své věrné sudokopytníky na celou řadu kalifornských univerzit a středních škol. Lamí klid je nakažlivý a pomáhá studentům překonávat zkouškovou nervozitu. „Když jste s lamou, uklidníte se a prostoupí vás mír,“ řekl jeden ze studentů posledního ročníku Kalifornské univerzity v Berkeley. Remdesivir funguje, vyléčení zrychluje o 4 dny, říká nová studie. Lék ovšem není zárukou přežití Lidé a lamy jsou přirození spojenci, tvrdí Caldwell, i když si to jen málo z nich uvědomuje. „Když lidé vidí lamy, celí se rozzáří. Lamy mají tuhle schopnost - jsou na nás naprogramované,“ řekl. Z jejich srsti se tká vlna na pokrývky a oděvy, jejich trus pomáhá úrodě, a jak potvrzují Winteřiny protilátky, „dokonce i jejich krev nám může pomoci“, uvádí Caldwell. Navíc jsou to nákladní zvířata, což je schopnost, kterou nyní využívají lidé ve Walesu, kde jim lamy roznášejí nákupy. „Ať se podíváte na cokoli, co s lamami souvisí - říkáte si, že to musí být ta nejcennější zvířata na světě,“ dodal Caldwell, který se snaží šířit povědomost o všech jejich darech a tvrdí: „Lamy jsou skuteční jednorožci.“ Nyní, když pandemie zastavila lamí návštěvy na středních a vysokých školách, přesunul část aktivit online a tento měsíc nabídl živý přenos záběrů z příbytku svých lam. Výběh, kde se pase Quinoa, Joolz, McSlick a další lamy, poskytuje obrázek klidu, míru a blažené nevědomosti o globální pandemii - anebo možná tichou jistotu, že na nás čekají lepší časy, uzavírá The Guardian. S lamou Winter na naší straně mají možná pravdu.