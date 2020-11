K rozpoznání covidu postačí zakašlat, tvrdí vědci. Vyvíjí chytrou aplikaci, které pozná i bezpříznakové případy

Praha Mezi lidmi nakaženými koronavirem SARS-CoV-2 je velké procento těch, kteří mají bezpříznakový průběh onemocnění covid-19. Takoví pacienti se ale údajně dají poznat podle kašle. Toto zjištění vědců z prestižního Massachusettského technologického institutu (MIT) otevírá nové technologické možnosti při pátrání po nákaze.

Pouhými lidskými smysly jsou změny v kašlání nerozpoznatelné, ale ukázalo se, že umělá inteligence to umí. Ve studii publikované ve vědeckém žurnálu od IEEE, který se věnuje využití inženýrství v medicíně a biologii, porovnávali badatelé nahrávky těchto zvuků od dobrovolníků, kteří jim byli ochotni záznam poslat. Nejprve vytrénovali algoritmy umělé inteligence (AI - z anglického artificial intelligence) na desítkách tisíc různých nahrávek běžného kašle a také normálně vyslovovaných pojmů.



Po přidání záznamů od nakažených dobrovolníků dokázala AI určit s přesností 98,5 procent určit ty osoby, které zaručeně nemoc covid-19 prodělali. V rozpoznávání nakaženého kašle u bezpříznakových osob byla technologie dokonce stoprocentní.

„Myslíme si, že to dokazuje, že způsob, jakým produkujete zvuk, se změní, když proděláte covid-19, a to i když jste bez příznaků,“ říká spoluautor výzkumu Brian Subirana. Tým nyní pracuje na přeměně algoritmů v aplikaci s jasně využitelným uživatelským rozhraním. V budoucnu by mohlo jít o první neinvazivní a nepříliš nákladnou metodu na rozpoznání lidí s asymptomatickým průběhem nemoci covid-19.



Před vypuknutím koronavirové pandemie již skupiny výzkumníků trénovaly algoritmy umělé inteligence, aby podle záznamu kašle na chytrý telefon přesně diagnostikovaly stavy, jakými jsou třeba zápal plic či astma. Podobným způsobem tým vědců z MIT vyvíjel modely pro analýzu kašle pacientů s Alzheimerovou chorobou, tedy nemocí spojené nejen s úbytkem paměti, ale také s neuromuskulární degradací, která se projevuje například oslabením hlasivek.

Vědci doposud nashromáždili více než 70 tisíc nahrávek, z nichž každá obsahuje několik zakašlání, což představuje přibližně 200 tisíc různých zvukových vzorků. Podle tvrzení Subirana se jedná o největší známý soubor dat zkoumající kašel. Zhruba 2 500 nahrávek bylo odesláno lidmi, u nichž bylo jednoznačně potvrzeno, že mají či měli covid-19, včetně těch, kteří byli bez příznaků.

Pandemie by mohla být jednou pro vždy minulostí, pokud budou předběžné screeningové nástroje - jako je ten náš - vždy na blízku a budou se neustále zlepšovat, uvádějí vědci ve své studii. Budoucnost si představují tak, že algoritmy by mohly být integrovány dovnitř reproduktorů a dalších poslechových zařízení, aby lidé mohli pohodlně získat počáteční informaci o možném riziku rozbíhajícího se onemocnění, nejlépe na denní bázi.