Mars se v úterý dostane do výjimečné ‚blízkosti‘ Země. Stejně dobře viditelný bude až za 15 let

Na říjnovém nočním nebi si zaslouží pozornost planeta Mars. Na cestě kolem Slunce se po dvou letech opět dostane do blízkosti Země. K nejtěsnějšímu setkání dojde v úterý 6. října. Vzdálenost mezi nimi ovšem bude stále propastná – přes 62 milionů kilometrů.

Rychlejší Země předběhne na své dráze Mars. Na pozemské obloze se to projeví tak, že Mars od srpna do prosince opíše před vzdálenými hvězdami kličku připomínající zaoblené a zploštělé písmeno Z. V průběhu této anabáze – 14. října – navíc dospěje do tzv. opozice se Sluncem. Spatříme jej tedy přesně na opačné straně oblohy než Slunce. Celý říjen bude vycházet současně se západem Slunce a bude viditelný po celou noc.



Pro pozemské pozorovatele je podstatné, že kvůli blízkému setkání a opozici získají po celý podzim na Mars mimořádně dobrý výhled. V prvé řadě planeta na obloze výrazně zjasní a zahrne nás zhruba třikrát větším svitem než nejjasnější hvězda noční oblohy Sirius. V nenápadném souhvězdí Ryb tak bude Mars skutečně nepřehlédnutelný a pozornost upoutá i na světlé městské obloze.

Noční nebe 1. října.



S klesající vzdáleností od Země poroste i úhlový průměr Marsu na nebi. To už nepostřehneme očima, ale v dalekohledech. Velikost Marsova kotoučku může značně kolísat a letos dosáhne takřka maxima – planeta bude mít na nebi zhruba šestkrát větší průměr, než když je od nás nejdál. Mimochodem, podobně dobrý výhled na Mars opět získáme až v roce 2035.

Budete-li mít šanci podívat se na planetu větším dalekohledem na některé z hvězdáren, určitě ji nepropásněte. Na chvíli se budete moci vžít do kůže astronomů, kteří Mars zkoumali ještě před meziplanetárními sondami, pěkně postaru s okem u okuláru. Zjistíte, že to neměli jednoduché. Marsův naoranžovělý kotouček totiž výraznými detaily neoplývá.

Nejsnáze pozorovatelná bude tzv. polární čepička v podobě světlého zjasnění při okraji planetárního kotoučku. Jde o zalednění v okolí jižního marsovského geografického pólu, které je analogií k našim polárním končinám. Na rozdíl od těch pozemských však ledovou pokrývku netvoří jen zmrzlá voda, ale i tuhý oxid uhličitý (tzv. suchý led). Obdobné zalednění bychom našli i v případě severního geografického pólu Marsu, ten je však pro letošek odvrácený od Země, a tak jej nespatříme.

Krom toho na kotoučku nejspíš rozpoznáte i několik neostrých tmavších skvrn, které reprezentují různé typy Marsova pouštního povrchu. A to bude vše… Že je to málo? Jak se to vezme. Je potřeba si uvědomit, že hledíte do dálky 62 milionů kilometrů…