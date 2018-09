Mikroplasty se můžou šířit i do ovzduší prostřednictvím hmyzu, ukazuje výzkum

PRAHA Nová studie publikovaná v časopise Journal Biology Letters ukazuje, že plastové částice znečišťují ovzduší stejně jako oceány, tvrdí vědci. Mikroplasty mohou unikat ze znečištěné vody skrz létající hmyz, čímž kontaminují dosud nepostižené vzdušné prostředí a ohrožují ptáky a ostatní živočichy, kteří se hmyzem živí.

Vědci prováděli výzkum tak, že krmili komáří larvy žijící ve vodě kousky mikroplastů. Zjistili, že částice setrvávají ve zvířatech i poté, co se přemění v dospělé jedince, uvedl web The Guardian.com. Další nedávný výzkum ukazuje, že polovina larev jepic a chrostíků v řekách Walesu obsahuje mikroplasty. Mikroplasty se do řeky přitom dostaly přímo, ne pouze skrze kanalizaci.

Profesorka Callaghanová z univerzity v anglickém Readingu tvrdí, že je vysoce pravděpodobné, že i ostatní hmyz začínající svůj život ve vodě také konzumuje mikroplasty. Tím pádem i ptáci, potkani, pavouci a další zvířata mají tyto mikroplasty ve svých útrobách. „Tyhle plasty tady budou napořád,“ dodala.



„Je šokující, že plasty znečišťují téměř každý kousek našeho prostředí a ekosystémů,“ sdělila Callaghanová která se věnuje novému výzkumu o komárech a mikroplastech. „Spousta pozornosti doteď byla věnována plastům v oceánech, ale výzkum ukazuje, že znečištění je i ve vzduchu,“ doplnila.



Plasty už byly nalezeny v útrobách mořských ptáků, ale tohle je první výzkum, který ukazuje nebezpečí pro pozemní ptáky konzumující hmyz. Stále se ale neví, jaký dopad to pro tyto tvory bude, uvedla Callaghanová.



Pozornost se k znečištění mikroplasty stočila poté, co se začalo objevovat, že mikroplasty se vyskytují na čím dál více místech a výzkumy ukazují, jak mohou ubližovat živočichům i lidem. Mikroplasty už byly nalezeny v kohoutkové vodě, v oceánech a dokonce i v dalekých švýcarských horách.



Konzumaci mikroplastů jsou podle Cllaghanové vystaveni i lidé. „Všichni je jíme, bez pochyby,“ dodala. Jednou z cest, jak se mikroplasty do lidského těla dostávají, je konzumace mořských plodů a ryb. Mikroplasty se ale do lidského těla můžou dostat i prostřednictvím piva, cukru nebo mořské soli, kde byly také nalezeny. Předpokládá se, že plastová produkce poroste v následující dekádě až k 40 procentům. I to je důvod, proč vědci chtějí co nejrychleji zjistit dopady mikroplastů na lidské zdraví.