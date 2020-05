Na lodi v Arktidě omezení společenského kontaktu neplatí, svěřuje se vědec

BERLÍN Desítky vědců se zabydlely ve dvou hotelech v německém přístavu Bremerhaven, kde musí přečkat týden v karanténě, aby se ujistili, že nikdo z nich není nakažen koronavirem. Chystají se totiž nahradit dosavadní posádku na ledoborci Polarstern, který pluje odříznutý od zbytku světa daleko na severu za polárním kruhem.

Výzkumníci na něm v rámci dosud největší podobné expedice sbírají data o tání ledovců, pomocí nichž chtějí vylepšit modely předpovídající budoucí podobu klimatických změn, napsala agentura DPA.

Vůdce expedice Markus Rex prohlásil, že se na pobyt bez obav z koronaviru v Arktidě těší. „Budeme viruprostý tým bez jakýchkoliv omezení společenského kontaktu. Můžeme pořádat večírky, jaké doma dělat nelze,“ řekl vědec.

Asi stovka vědců se 17 zemí světa zahájila misi na Polarsternu už loni v září. Očekávají přitom, že se jim díky datům nasbíraným poprvé v průběhu dlouhé arktické noci podaří lépe porozumět tomu, jak sněhová pokrývka izoluje mořský led a jaký má dopad na pohyb energie v krách a moři.



Vědci nechali na začátku expedice ledoborec zamrznout do kry, s níž driftoval arktickou oblastí. Kvůli výměně posádky se však loď bude muset na tři týdny vzdálit ze svého stanoviště, aby se setkala na kraji ledové pokrývky moře s dvěma plavidly, které přivezou novou posádku a odvezou domů tu stávající. Výměna se měla původně uskutečnit letecky, což však není kvůli omezením souvisejícím s pandemií covidu-19 možné.

Tyto tři týdny však budou podle vědců pro jejich pozorování zásadní, protože během nich začne sezóna tání ledů. Vědci proto nechají na místě měřící přístroje včetně asi 11 metrové věže určené k měření atmosférických údajů. Pak už budou jen doufat, že pohyby ledu zařízení za tři týdny nezničí.

Bezpečný ledoborec

Podle jednoho z vědců na palubě by však pandemie mohla v konečném důsledku vést i k většímu zájmu o poznání ohledně změn klimatu u veřejnosti. „Každý se teď dívá na nové modely, jak se to (koronavirus) šíří,“ řekl vědec z Univerzity v Coloradu Matthew Shupe, který se na loď chystá. „Možná by to mohlo skutečně přimět více lidí k lepšímu porozumění klimatickým problémům,“ dodal.



Shupe nyní rovněž pobývá v karanténě, která je podle něj v současných podmínkách pro další fungování expedice zásadní. „Rozhodně nechceme, aby někdo onemocněl a nechceme to s sebou přinést na loď,“ řekl. „Ve skutečnosti je to realisticky jedno z nejbezpečnějších míst, které nyní na světě je,“ řekl o ledoborci Polarstern americký vědec.