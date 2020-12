Na nebi se po stovkách let objeví ‚betlémská hvězda‘. Ve skutečnosti jde o přiblížení dvou planet

Praha Po staletích bude jasně viditelný úkaz, který dal podle astronomů vzniknout legendě o betlémské hvězdě. Ve skutečnosti jde o těsné přiblížení dvou planet, Saturnu a Jupiteru.

„A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí,“ popisuje Matouš ve svém evangeliu, kterak tři králové našli směr k Ježíškovi. Nevýslovnou radost si letos s mírným předstihem oproti spasitelovým narozeninám, 21. prosince, budou moct dopřát všichni. Úkaz známý jako betlémská hvězda bude po osmi stech letech jasně viditelný.



„Nečekejte kometu nad Betlémem. Tu nad něj nakreslil až italský malíř Giotto di Bondone ve 14. století. Dnes víme, že betlémskou hvězdou nebyla kometa. Pravděpodobně ani supernova v únoru roku 4 před naším letopočtem a ani Venuše jako třetí nejjasnější těleso na obloze. Z hlediska samotného astronomického úkazu a symboliky to s největší pravděpodobností byla třikrát po sobě se opakující konjunkce (sestavení několika nebeských těles v jedné linii – pozn. red.) Jupitera a Saturnu v roce 7 před naším letopočtem,“ popsal pro server Lidovky.cz Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

První si jevy spojil Kepler

S vysvětlením, že směrovkou k jesličkám byly seřazené planety, přišel před čtyřmi sty lety jako první Johannes Kepler. Tehdy – v roce 1623 – taky došlo k „betlémské“ konjunkci, ale ze Země nebyla vůbec pozorovatelná. Jasně vidět ji bylo naposled osm set let zpátky, konkrétně roku 1226.

Kometa by nedávala smysl ani pohledem dobové symboliky, tu si naši předkové spojovali se zvěstováním negativních událostí. Z pohledu astrologie, která přičítá hvězdným tělesům a úkazům prognostické významy, se planety jeví jako větší trefa vzhledem k tomu, co evangelista Matouš popisuje, narození židovského krále a mesiáše.

„Jupiter a Saturn se díky perspektivě tehdy jevily po celý rok velmi blízko sebe a navíc v souhvězdí Ryb. Ryby jsou souhvězdím Židů, Saturn židovskou ,hvězdou‘ a Jupiter zase královskou,“ uvedl Suchan.

Ojedinělý nebeský úkaz proto i tentokrát vyvolává u některých hvězdopravců mohutná očekávání, že v příštím roce přijdou velké věci. Od obligátního příchodu spasitele až po výrazné společenské změny a rozmach digitalizace. Hutné symbolice ještě dodává, že betlémské znamení se ukáže zrovna v den, kdy nastává zimní slunovrat a astronomicky startuje stejnojmenné roční období.

Předskokan Měsíc

Podržíme-li se astronomického, vědeckého paradigmatu, i tak to bude událost. Série tří konjunkcí za sebou, jak se to stalo na přelomu letopočtů, je velice vzácná, letos nás čeká jen jedna konjunkce, ale vykoupená tím, že bude vidět pouhým okem, ani by neměl být potřeba dalekohled.

„Jupiter je po Slunci, Měsíci a Venuši čtvrtým nejjasnějším objektem naší oblohy a Saturn je také poměrně jasný, takže jsou na obloze nápadné a viditelné pouhým okem a vypadají jako hvězdy. Pokud se na planety podíváme dalekohledem, uvidíme je mimořádně v jednom zorném poli, tedy najednou. Ve větším zvětšení uvidíme i měsíce planet. Takto těsná konjunkce obou planetárních obrů nastala naposledy 16. července 1623 a znovu se podobného pohledu dočkáme až 15. března 2080. Půjde tak o úkaz nikoliv století, ale staletí,“ dodal astronom Suchan.

Velké nebeské divadlo bude mít navíc předskokana. Až se 16. a 17. prosince setmí a nadejde večer, dají si Jupiter a Saturn dostavení s Měsícem. Stane se to jen pár dnů před samotnou konjunkcí, takže i tohle bude dobře vidět a vyhlížet podobně. Suchan doporučuje obrátit oči k nebesům kolem páté odpoledne, kdy už by mělo být dost tma, aby bylo vidět na aktéry představení. Moc otálet astronom nedoporučuje.

„Už v těch pět budou planety s Měsícem nízko nad jihozápadním obzorem, takže věnujte pozornost tomu, abyste měli dobrý výhled a nepřekážely vám stromy, budovy nebo vysoké kopce,“ vysvětluje.

V prosinci je letos na obloze vůbec obzvláště živo. O půlnoci z 13. na 14. den posledního měsíce roku dostoupí na maximum nejvýraznější, byť ne tak symbolicky výživný, meteorologický roj Geminid. Pro pozorování by měly panovat optimální podmínky, Měsíc se zrovna bude nacházet v novu, pročež nenaruší podívanou svým jasem.