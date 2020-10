Nečekaná pomoc? Zázračná rostlina z Kréty by mohla účinkovat i proti koronaviru, domnívají se vědci

Tonoucí se stébla chytá, praví přísloví. Lidé, kteří onemocněli covidem-19, by se mohli „chytit“ cistu krétského. Tuto léčivou rostlinu po staletí využívají nejen obyvatelé ostrova Kréta, ale v podstatě i celého Středomoří, kde se v podobě keře vyskytuje. S její pomocí úspěšně léčí nachlazení, rýmu, kašel i chřipku. Vědci se domnívají, že cist krétský by mohl být účinný i proti nákaze koronavirem.

„SARS-CoV-2 napadá zejména ústní sliznici. Problémy nastávají, dostane-li se do dolní části dýchacího traktu, což se děje především ve spánku,“ uvedl maďarský virolog a klinický mikrobiolog István Jankovics z maďarské Complex Medical Centre – Déli Kliniky v Budapešti.



Jeho tým se v nedávné době zaměřil na výzkum účinků polyfenolů cistu krétského, jehož extrakt obsahuje vysoké množství sloučenin, které se dokážou dobře vázat na povrch virů, narušují jejich bílkovinový obal a tím zamezují jejich růstu. Zároveň údajně usměrňuje patologické imunologické reakce způsobené virovou infekcí, čímž podle vědců pomáhá snižovat závažnost onemocnění.

„V případě onemocnění SARS, MERS a ptačí chřipky usměrňuje extrakt z cistu takzvané cytokinové bouře, tedy závažné imunitní reakce, při nichž napadený lidský organismus produkuje imunitní buňky a proteiny, jež následně mohou zničit jiné orgány. Právě tato imunitní reakce může podle některých expertů vysvětlovat úmrtí mladších pacientů s onemocněním covid-19,“ poznamenal Jankovics.

Maďarští vědci zkoumali cist krétský i v kombinaci s výtažky jiných léčivých rostlin se silnými antivirotickými účinky – šalvěje lékařské, echinacey purpurové, aceroly a citrusových bioflavonoidů. Zjistili, že tato kombinace posiluje účinek samotného cistu.

Ke zkoumání přikročili kvůli prověřování účinnosti přípravku Virostop, který se používá jako prevence proti chřipce a nemocem z nachlazení a extrakt cistu krétského obsahuje. Jeho výrobce si od něj slibuje, že by mohl být účinný i proti onemocnění covid-19. A to konkrétně v podobě ústního spreje, který dle Jankovicse dokáže zabránit proniknutí koronaviru do dolní části dýchacího traktu.

„Doposud vyrábíme měsíčně více než půl milionu balení ústního spreje, na případný nárůst zájmu jsme dostatečně připraveni,“ uvedl pro Lidovky.cz Ondrej Michlo, zástupce společnosti Herb Pharma.

Virostop patří mezi volně prodejné zdravotnické pomůcky první třídy, registrován byl v Maďarsku v roce 2011. Vyrábí se na Slovensku, odkud se distribuuje do dvacítky zemí včetně Česka.

Pro ústav neznámá. Zatím

„Přípravek Virostop není registrovaným léčivým přípravkem ani notifikovaným zdravotnickým prostředkem. K tomuto produktu tedy nemáme bližší informace, a tudíž se nemůžeme vyjádřit k jeho bezpečnosti, účinnosti v uvedené indikaci a ani k jakosti,“ řekla pro Lidovky.cz Barbora Peterová, mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Dodala, že úřad prošetří virostop na základě zákona o léčivech, aby se zjistilo, zda se jedná o léčivý přípravek, nebo ne.

Byť je virostop k dostání v českých lékárnách – standardní balení stojí okolo 150 korun –, mezi lékaři není příliš známý. „V dané situaci se mi jeví jako nejlepší isonoprinosin, který zvyšuje buněčnou imunitu, nicméně v současné době, bohužel, není na trhu,“ řekl pro Lidovky.cz praktický lékař Radoslav Svoboda.