Nedobrovolný celibát. Až čtvrtina Japonců neprovozovala sex před 40. rokem věku

PRAHA Čtvrtina dospělých Japonců je stále nedotčena pohlavním stykem, alespoň pokud jde o opačné pohlaví. Tvrdí to nová studie.

Švédskojaponský tým vědců sdružených pod univerzitou v Tokiu tvrdí, že 25 procent lidí ve věku od 18 do 39 let v Japonsku nemělo od roku 2015 žádný sexuální styk, což je o pětinu více než před 20 lety.

Vědci v článku ve zdravotnickém časopise BMC Public Health napsali, že počet lidí bez těchto zkušeností vzrostl v roce 2015 mezi muži na 25,8 procenta (z 20 % v roce 1992) a mezi ženami na 24,6 procenta (z 21,7 procenta). Vycházeli z průzkumu plodnosti provedeného Národním ústavem pro výzkum populace a sociálního zabezpečení (NIPSSR). Studie se dotazovala lidí náhodně a pokryla pouze heterosexuálně zaměřené jedince, takže nepředložila žádná data o zkušenostech a sexuálním životě homosexuální menšiny.

Vědci uvedli, že „nedostatek sexuálních zkušeností může být nedobrovolný“, jako důvody zmiňují nestabilní pracovní a příjmové podmínky u mužů.

Tým zjistil, že přibližně 80 procent žen a mužů ve věku 25 až 39 let, kteří neměli suxuální styk, uvedlo, že si přejí vzít se v určitém okamžiku svého života. „Je zapotřebí dalšího výzkumu o faktorech, které přispívají k potenciálnímu veřejnému zdraví a demografickým dopadům vysokého podílu japonského obyvatelstva, které zůstává v sexuálně nezkušeném věku až do dospělosti, a potenciálního veřejného zdraví a demografických důsledků,“ uvedl tým.

U starších lidí je podíl sexuáoně netknutých lidí menší, mezi jedinci ve věku 35 až 39 let nemělo 9,5 % mužů a 8,9 % žen žádné zkušenosti s heterosexuálním stykem - což je téměř dvojnásobek oproti roku 1992. Analýza dat z roku 2010 také zjistila, že sexuální nezkušenost vzájemně souvisela s nezaměstnaností, dočasnou prací nebo prací na částečný úvazek a nízkými příjmy u mužů ve věku mezi 25 a 39 lety.

Japonská plodnost dosáhla v roce 2017 úrovně 1,43 - patří k nejnižším na světě - a podle odhadů sociologů počet obyvatel země klesne na 88 milionů v roce 2065 ze současných 126 milionů.

Ženy se bojí vázat, aby nepřišly o svoji práci

Hypotéz a důvodů, které by sexuální neaktivitu Japonců vysvětlovaly, je více. Jedna z nich je například ta, že pro tamní ženy je vztah způsobem, jak si zkazit kariéru. Vdaná Japonka značí pro zaměstnavatele jasný signál: „Nikdy ji nepovyšuj“. Šéfové předpokládají, že otěhotní a to znamená, že firma do takového člověka nebude už investovat. Dosavadní čísla dokazují, že s prvním dítětem skončí v práci téměř 70 procent Japonek.