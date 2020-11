Nadějná vakcína proti koronaviru? AstraZeneca by ji mohla k očkování dodat už v prosinci, řekl její šéf

Cambridge (Velká Británie) Britsko-švédská farmaceutická společnost AstraZeneca by mohla mít funkční vakcínu proti koronaviru hotovou už v prosinci. Oznámil to generální ředitel společnosti Pascal Soriot, který dodal, že pokud budou úřady dostatečně rychlé ve schvalovacím procesu, mohli by se první lidé nechat očkovat už koncem tohoto roku.

„Regulační úřady mají neustále k dispozici naše data. Pokud budou dostatečně rychlé, až my budeme připraveni, mohli bychom lidi začít očkovat v lednu nebo dokonce na konci prosince,“ uvedl generální ředitel AstraZeneca Soriot v sobotu pro švédský deník Dagens Nyheter.

Maďarsko v prosinci začne dovážet ruskou vakcínu na covid, bude ji testovat Britsko-švédská společnost spolupracuje na vývoji vakcíny s Oxfordskou univerzitou. Právě tato vakcína je přitom odborníky označována jako jedna z nejslibnějších pro boj proti pandemii. „Možná na tom nikdy nevyděláme dostatek peněz, nikdo neví, jak často bude očkování potřeba,“ uvedl Soriot. „Pokud bude vakcína velmi efektivní a bude lidi skutečně chránit po dobu několika let, tak nemoc zmizí a pro nás nebude existovat žádný trh,“ dodal generální ředitel AstraZeneca s tím, že mnoho expertů už nyní předpokládá, že lidé budou na očkování muset jít několikrát. „Pokud bude potřeba se očkovat třeba každý rok, tak stejně začneme vydělávat až v roce 2022,“ vysvětlil kalkulace Soriot. „Musíme si ale být jistí, že vakcína funguje.“

Problémy při testech Očkovací látka společnosti AstraZeneca vstoupila do třetí fáze klinických testů už v září. Testování bylo na nějakou dobu pozastaveno, protože se objevily zdravotní problémy u účastníků experimentu z Velké Británie. Se společností už uzavřely smlouvu o dovozu vakcíny mimo jiné Evropská unie, Spojené státy, Velká Británie, Japonsko či Brazílie. Samozřejmě pod podmínkou, že bude očkovací látka schválena příslušnými úřady. Češi jsou ale k využití vakcíny skeptičtí. Proti nemoci covid-19 by se nechalo očkovat v případě, že by byla vyvinuta účinná očkovací látka, 36 % občanů ČR. Naopak 46 % o tom neuvažuje a zhruba pětina není ještě rozhodnuta. Vyplynulo to průzkumu National Pandemic Alarm, který provedla 30. října až 2. listopadu společnost European National Panels. Ochota Čechů k očkování proti jejímu předchozímu zjištění mírně klesla. V polovině října by se podle jednatele Jana Tučka nechaly očkovat dvě pětiny Čechů. Menší ochotu nechat se očkovat mají podle průzkumu ženy, lidé na Moravě a obyvatelé větších měst. Vyšší míra rezervovaného přístupu k očkování stoupá i s vyšším vzděláním. Mezi respondenty s vyšším a vysokoškolským vzděláním jich 64 % očkování odmítá nebo spíše odmítá, plyne ze zjištění průzkumu.